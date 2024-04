Třetinu hlasů by získalo ANO. Vládní lidovce by předběhli komunisti, ukázal průzkum

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné televizní stanicí CNN Prima News. Mírně si podle průzkumu polepšila vládní ODS s 14,5 procenta hlasů. Za ní jsou Piráti se ziskem 10,5 procenta hlasů a za nimi SPD s 9,3 procenta.

Kolem hranice pěti procent nutných pro vstup do sněmovny se pohybují Starostové s 6,6 procenta a TOP 09 s 5,2 procenta. Těsně pod hranicí pěti procent by podle průzkumu skončili v březnových volbách komunisté s 4,5 procenta, SOCDEM s 3,6 a vládní lidovci s 3,1 procenta.

Struktura voličů je podle analytika STEM Martina Kratochvíla nadále podobná. Hnutí ANO nachází významnou oporu u občanů bez maturity a zvlášť u lidí starších 60 let. Oproti tomu strany vládní koalice si stojí dobře u lidí s vysokoškolským vzděláním, zatímco u nižších stupňů vzdělání je jejich pozice slabší. Mladí voliči nejčastěji volí Piráty. Nejpevnější jádro voličů odhodlaných volit svou stranu má ODS a hnutí ANO, uvedl.

Větší výkyvy v přesunech voličů mezi stranami podle Kratochvíla analytici nepozorují. Protestní hlasy stále sbírá především SPD, jehož stabilní pozici kolem deseti procent neohrozila ani relativně nová konkurence v podobě strany PRO, citoval analytika server. Voliči podle něj přecházejí především uvnitř bloku vládních stran, případně uvnitř bloku stran opozičních, a přechody mezi těmito bloky jsou velmi vzácné.

Podle volebního modelu zveřejněného v polovině března agenturou Median by volby v únoru vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty hlasů, druhá ODS by měla 12,5 procenta a třetí Piráty by volilo 11 procent lidí. Do sněmovny by prošly ještě SPD s 9,5 procenta, hnutí STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta. Z nynějších sněmovních stran by mimo dolní komoru zůstali lidovci se třemi procenty hlasů. Proti lednovému modelu Medianu se výrazné změny neodehrály, jen ODS a Piráti si vyměnili druhé a třetí místo.

Sněmovní volby čekají v řádném termínu Česko na podzim příštího roku.