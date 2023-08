Pršet bude do poloviny týdne, víkend přinese teplo a sluníčko

Do poloviny tohoto týdne vydrží současné chladné a deštivé počasí. V pondělí a v úterý se ještě mohou vyskytnout i silné bouřky. Od čtvrtka se začne oteplovat a vyjasní se. Víkend by měl být převážně slunečný s teplotními maximy až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami na většině území. "Večer se ojediněle vyskytnou vydatnější srážky, v Čechách zejména intenzivní déšť, na Moravě později silné bouřky," uvedli meteorologové. Teploty se budou v různých částech Česka lišit. Na západě budou jen kolem 15 stupňů, na východě se mohou dostávat až k tropické třicítce. Také v úterý bude zataženo, s deštěm na většině území. Bouřky už by měly být jen východě, mohou být ale i silné. Ve středu bude ještě obloha zatažená, ale k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty se v oba dny budou držet pod 20 stupni, na východě může být o něco tepleji. Ve čtvrtek už očekávají meteorologové polojasno, přeháňky se vyskytnou jen ojediněle a k večeru jich bude ubývat. V pátek bude jasno až polojasno, s teplotními maximy okolo 25 stupňů. O víkendu má být jasno až polojasno. V jeho druhé polovině se může přechodně zatáhnout a místy zapršet. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 28 stupňů Celsia.

