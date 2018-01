AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Protidrogová agenda se nebude přesouvat z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Dohodli se na tom premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Možný přesun protidrogové politiky kritizovaly v posledních dnech opoziční strany, podle kterých by to mohlo boj proti drogám oslabit. "Nechám si tu agendu na Úřadu vlády a budu se jí osobně věnovat a podporovat ji," napsal ČTK Babiš. "Jsem rád, že se tímto krokem zachová meziresortní spolupráce a vyvážený přístup v protidrogové politice," doplnil Vobořil. Premiér již při vstupu do funkce avizoval, že hodlá zefektivnit fungování státních institucí a seskupovat agendu pod příslušnými ministerstvy.

autor: ČTK | před 6 hodinami

Související









Hlavní zprávy