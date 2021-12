Bude omikron "průšvih"? Už třikrát jsme si říkali, jak je to v pohodě, tvrdí Prokop

Před příchodem další epidemické vlny v souvislosti s variantou omikron je velice důležité naočkovat co nejvíce lidí posilovací dávkou, tvrdí sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Věří, že při současně nastavené infrastruktuře je reálné podat takzvané boostery dvěma až dvěma a půl milionu lidí za čtyři týdny. Co je pro to potřeba udělat? Podívejte se na video.

4:56 Život v pandemii - Jak předejít další vlně kvůli omikronu? | Video: Martin Krepindl, Blahoslav Baťa

