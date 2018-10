před 28 minutami

Návrh na přejmenování stanic metra strhl velkou pozornost, ale čerstvě představená koncepce pražské MHD do roku 2029 v sobě obsahuje zejména plány na výstavbu nových železničních a tramvajových tratí. Pokud se dá dokumentu věřit, do konce třetí dekády tohoto století má takových tratí v Praze přibýt téměř dvacet. Návrhy jsou seřazeny podle toho, kdy by mohly být dokončeny. Jde však pouze o odhad. Jsou také doplněny o odůvodnění společnosti Ropid, která koncepci připravila.