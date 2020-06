Případ údajného udání židovky v Lidicích posoudí experti, oznámil Stehlík

Pořad Reportéři České televize loni informoval o případu, kdy matka jednoho z přeživších lidických dětí údajně udala četníkům svou židovskou podnájemnici Štěpánku Mikešovou.

Reportáž vycházela z bádání historika z Historického ústavu Akademie věd Vojtěcha Kyncla. Židovku Štěpánku Mikešovou v roce 1942 nacisté zavraždili v Osvětimi.

Stehlík již dříve novinářům řekl, že reportáž byla jednak nešťastně načasovaná na výročí lidické tragédie a navíc podle něj existovala stanoviska jiných historiků, kteří existenci dokumentu dokládajícího udání zpochybňovala.

Tehdejší ředitelka Památníku Lidice Lehmannová v reportáži hovořila. Někteří lidičtí pamětníci ji pak kritizovali.

Obvinění z toho, že by překrucovala fakta nebo nectila památku přeživších, Lehmannová odmítla, ale v lednu rezignovala. Později podala výpověď i část vedoucích a odborných pracovníků. Novým ředitelem památníku se stal vojenský historik Stehlík.

"Chci, aby se celý případ opět vrátil tam, kam patří, tedy na pole práce akademické a historické obce. Proto jsem se rozhodl bezodkladně oslovit odborná historická pracoviště v České republice i v zahraničí s žádostí o nominaci expertů do vědeckého týmu, který vše nezávisle posoudí," uvedl Stehlík. Dodal, že posudek vypracovaný experty, včetně všech shromážděných dobových dokumentů, Památník Lidice v plném rozsahu zveřejní.

Z příběhu Lidic vypadla jedna postava, která by byla problematická, protože by nezapadala do vytvořeného symbolu krásné a čisté obce, míní historik. | Video: Daniela Drtinová