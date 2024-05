Šest tisíc žáků se nedostalo na střední školu. Co dělat, když přijímačky nevyšly?

Žáci už znají výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy. Zhruba šest tisíc z nich se nikam nedostalo. Jak lze postupovat ve chvíli, kdy se nezadařilo a žák se na školu nedostal? Deník Aktuálně.cz přináší nejdůležitější otázky a odpovědi o dalších možnostech, které nyní žáci mají, a termínech.

Jak je to letos s odvoláním?

U letošních přijímacích zkoušek je odvolání stále možné, ale pouze v případě pochybení v řízení či špatného přidělení bodů po vyhlášení výsledků. Pokud se uchazečovi nepodařilo projít prvním kolem, ale je blízko pod čarou, určitě se může vyplatit toto odvolání podat.

Kdy a jak odvolání podat?

Můžete ho doručit osobně na školu, poslat poštou jako doporučený dopis nebo přes datovou schránku. Nelze se odvolat přes e-mail nebo telefonicky.

Kromě náležitostí, jako jsou adresa dané školy nebo údajů o uchazeči, je potřeba vyplnit ještě důvod odvolání, tedy proč si myslíte, že bylo rozhodnutí o nepřijetí nesprávné nebo nezákonné.

Odvolání musíte podat do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 20. května. Je také potřeba počítat s tím, že vyřízení odvolání může trvat delší dobu. Vyplatí se tedy určitě podat přihlášky do druhého kola.

Jak se přihlásit do druhého kola?

Dalším krokem je podívat se na možnosti dalších škol, které vypisují druhé kolo přijímacího řízení. V systému DIPSY uvidíte 20. května kompletní seznam středních škol, které vypíší druhé kolo, i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech.

Budou v něm soukromé i státní školy. Seznam ukáže volné kapacity v maturitních oborech v denní, dálkové i kombinované formě vzdělávání, i ve výučních oborech.

Do druhého kola můžete po zveřejnění škol podávat přihlášky do 24. května. Stejně jako v prvním kole můžete podat až tři přihlášky na maturitní a výuční obory, k tomu dále až dvě přihlášky na školy s talentovou zkouškou.

Výsledky druhého kola budou ještě před začátkem prázdnin, dozvíte se je v pátek 21. června.

Co když nevyjde odvolání ani druhé kolo?

Je možné, že některé školy vypíší i třetí či další kola přijímacího řízení. Můžete tedy podat přihlášky do dalších škol. Výběr oborů a míst ale nejspíše bude výrazně menší. Je také možné, že většinou půjde o místa na soukromých školách.

Třetí a další kola už nikdo neřídí centrálně. Jejich termíny jsou tedy zcela na rozhodnutí škol. Střední školy je vyhlásí v DiPSy, na veřejně přístupném místě ve škole, na svém webu nebo webu krajského úřadu.

Můžete také zvážit nástup na školu, která sice nebyla první volbou, ale i tak může být přínosem. A příští jaro přijímací zkoušky na preferovanou střední školu zkusit znovu.