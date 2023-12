Skončí zdražování, slíbil premiér Fiala. Je odtržený od lidí, oponoval Havlíček

Premiér Petr Fiala, jehož vláda čelí podle opakovaných průzkumů veřejného mínění výraznému úbytku důvěry od občanů, na konci roku občanům několikrát děkoval. Podle jeho tvrzení dokázali překonat řadu problémů navzdory složité ekonomické a sociální situaci. "Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se s tím vším dokázali vyrovnat," sdělil předseda vlády a sliboval, že v příštím roce bude lépe.

Premiér Petr Fiala ve svém vánočním proslovu lidem slíbil, že rok 2024 bude podstatně lepší než léta předcházející. "Přichází rok naděje," oznámil s tím, že prý inflace po dlouhé době neporoste a skončí také "neustálé zdražování".

"Nyní můžu mluvit o naději, že příští rok už bude mnohem lépe. Dobrou zprávou je zásadní pokles inflace. Ta se v průběhu příštího roku konečně dostane k hodnotám, na něž jsme byli zvyklí zhruba před třemi lety. Jinými slovy, příští rok skončí neustálé zdražování a vaše reálné mzdy začnou opět růst. Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách," líčil Fiala.

Zda skutečně zdražování skončí se ale teprve uvidí. Byť premiér společně s některým členy vlády například tlačí na obchodníky, aby nezdražovali, není jasné, zda jejich výzvy budou vyslyšeny.

Premiér Fiala během proslovu také chválil svou vládu za to, že podle něj dostala pod kontrolu prudké zadlužování Česka. "V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády výrazně pod tři procenta hrubého domácího produktu. Což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. Česká republika začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance," upozorňoval Fiala.

Zároveň tvrdil, že Česko bude v roce 2024 rekordně investovat a zlepšovat dopravní infrastrukturu. "Ještě nikdy se v naší zemi nestavělo a nedokončovalo tolik silnic a dálnic," tvrdil šéf vlády a sliboval také rozsáhlou modernizaci české energetiky. "Náš stát musí být efektivní, neutápět se v byrokracii a těžkopádnosti, ale poskytovat občanům kvalitní služby a chránit je před vnějšími nebezpečími," řekl.

V podobně optimistickém duchu také sliboval, že se prý začnou projevovat pozitivní změny ve školství, kdy mladí lidé budou dostávat vzdělání odpovídající 21. století. Stejně tak se mají lidé těšit na změny ve zdravotnictví. "Budeme pokračovat v nezbytných krocích k udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče," prohlásil a slíbil také dokončení důchodové reformy. "Dáme mladým lidem perspektivu, že budou žít v prosperující společnosti," podotkl.

Vnímáme všechnu nejistotu, nepohodlí, únavu a obavu

Fiala mluvil o uplynulém období jako o těžké době pro vládu i občany, několikrát lidem děkoval, že překonali předcházející problémy. "Mnohem těžší bylo toto období pro vás, kteří jste se museli najednou vyrovnávat s tím, že vám inflace bere hodně z vašich úspor, nebo s tím, že doma musíte šetřit s energiemi víc než jste byli zvyklí v minulosti. A především s tím, že žijeme ve světě, který je mnohem nepředvídatelnější, který nám bere staré jistoty a přináší nové hrozby a nebezpečí," uvedl a připomněl i útok na filozofické fakultě letos 21. prosince.

Premiér, který musel během roku několikrát čelit výtkám, že neprojevuje dostatek pochopení pro problémy lidí, tentokrát v projevu vyjádřil solidaritu s lidmi hned několikrát. "Chtěl bych vám dnes říct, že já osobně i moje vláda vnímáme všechnu nejistotu, nepohodlí, složité životní situace, únavu a obavu z toho, co přijde. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se s tím vším dokázali vyrovnat. I díky tomu jsme největší výzvy a krize společně zvládli," řekl.

Na projev vzápětí reagovali někteří opoziční politici, například první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj projev ukázal, že Fiala je údajně odtržený od běžných lidí a odmítá si připustit odpovědnost za současnou situaci.

"Ve svém proslovu premiér potvrdil, že největším problémem této vlády nejsou tragické výsledky, ale to, že si to nechtějí připustit. To v důsledku znamená, že nelze očekávat zásadní zlepšení. Místo, aby s trochou pokory řekl, že toto nezvládli a tohle udělají pro to, aby se to napravilo, tak se budou chytat každého stébla a vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají," uvedl Havlíček, který zmínil i jednu pozitivní věc. "Snad poprvé poděkoval lidem za to, jak se s nelehkou situací dokáží vyrovnat," ocenil premiéra.