Příběhy naděje. Záleží jim na osudu druhých, pomáhají zdarma a ve volném čase

Dvojčata z Chebu pomáhají rodinám v nouzi, navíc pracují a studují. To se dá, tvrdí

Dvojčata Petra Zábranová a Věra Luhanová vyrůstala s dalšími dvěma sourozenci ve velmi chudé domácnosti matky samoživitelky. Toužily pomáhat lidem v nouzi, protože vědí, jak se cítí a co řeší. Vedle pomoci ve spolku Nádech stíhají nejen pracovat - Petra jako servírka, Věra jako záchranářka a ošetřovatelka v hospicu -, ale také ještě studovat. "To se dá, není to nic dramatického," říkají. Za svou pomoc získaly Cenu Via Bona.

Přečíst celý příběh