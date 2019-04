"Přestaňte exhibovat," přikázala ochranka banky kojící matce. Pohrozila jí vyvedením

Žena kojila své roční dítě při čekání ve frontě v pražské pobočce Raiffeisenbank. Tamní ochranka to údajně označila za "exhibování" a ženu prý požádala, aby banku opustila. Zaměstnanci banky podle její mluvčí nezpochybňují právo matek kojit kdykoli a kdekoli, za chování svého zaměstnance se ženě omluvila osobním dopisem. Odmítá ale, že by ochranka ženu vyzvala k odchodu.

"Ze strany jsem měla postavený kočár, vedle mě seděl postarší pán a dcera mi při kojení seděla na klíně a hlavou v podstatě zakrývala prs, ten druhý jsem měla logicky zahalený," popisuje svou zkušenost prostřednictvím facebookové stránky Laktační liga kojící žena. Po několika minutách kojení za ní podle jejího tvrzení měla přijít ochranka s tím, že nemá "exhibovat" ve veřejných prostorách.

Po namítnutí, že jde pouze o kojení, prý ochranka banky ženu upozornila, že pokud neodejde mimo prostor banky, nechá ji vyvést. "Všichni koukali, dcera mě začala rvát, tak jsem ji v mrákotách rychle sbalila i s kočárem a nakojila jsem ji na Jungmannově náměstí," líčí žena.

Po návratu zpět do banky a vyřízení potřebných věcí měla žena hlídači říct, že "to mohl říct úplně jinak, poněvadž to pro ni bylo neskutečně ponižující". Muž údajně potvrdil, že své chování považuje za adekvátní. "Ještě i starší pánové před vámi mi poděkovali, že jsem vás upozornil, protože jim to bylo hodně nepříjemné, že jste vedle nich kojila," měl říct ženě dle jejích slov.

Banku vzniklá situace mrzí. Podle její tiskové mluvčí Petry Konečné však člen ochranky klientku nepožádal o opuštění pobočky, ale pouze o zahalení. "Určitě se však mohl a měl zachovat lépe a ke kojící ženě vstřícněji. Za jeho chování jsme se již klientce osobním dopisem omluvili," reaguje Konečná pro Aktuálně.cz.

"Právo matky kojit kdykoliv a kdekoliv nezpochybňujeme a zaměstnanci na našich pobočkách jej respektují. Na požádání kojící mamince obvykle nabídnou místo, kde je dostatečné soukromí a klid pro ni i její dítě," říká.

Kojící žena podle ní situaci na místě neřešila: "Pokud klient není s čímkoliv na pobočce spokojen, má plné právo nechat si zavolat vedoucího pobočky, který situaci vyřeší. V daném případě k tomu však nedošlo."

Člen ochranky i ostatní pracovníci poboček měli být dle slov Konečné znovu instruováni, "aby se maminkám snažili být co nejvíce nápomocni".