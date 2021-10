ČSSD čeká zásadní diskuse. "Je třeba dát prostor novým tvářím," tvrdí místopředseda

Rezignaci předsedy strany Jana Hamáčka a pravděpodobně i termín mimořádného sjezdu budou na pondělním zasedání předsednictva strany projednávat sociální demokraté. V Lidovém domě se sejdou dva týdny po sněmovních volbách, ve kterých dosavadní vládní strana získala 4,65 procenta hlasů a poprvé za dobu samostatné České republiky se nedostala do sněmovny.

Hamáček bezprostředně po sečtení hlasů oznámil, že na pondělním předsednictvu "složí účty a rezignuje". "Přeji si, aby sociální demokracie chytla druhý dech a za čtyři roky se do sněmovny vrátila," uvedl.

Předsednictvo se bude zabývat i pokračováním zbytku nejužšího vedení strany. Místopředsedkyně ČSSD a hlavní tvář předvolební kampaně Jana Maláčová ČTK řekla, že vyjádřit se chce nejprve na předsednictvu, až poté veřejně.

Místopředsedkyně ČSSD Dana Váhalová ČTK sdělila, že je připravena dát funkci k dispozici. "Předsednictvo rozhodne. Prioritou pro mě je a bude, aby ČSSD jako nejstarší levicová strana hájila zájmy občanů ve sněmovně nebo aktuálně mimo sněmovnu," uvedla. Sociální demokraty podle ní v pondělí čeká zásadní a nutná vnitrostranická diskuse a následně mimořádný sjezd.

Pro mimořádný sjezd je i další místopředseda strany Jan Tvrdý. "Je ale třeba ho řádně připravit a dát prostor novým tvářím, aby měly dostatek času se představit členské základně. Urychlený sjezd by zvýhodnil mediálně známé tváře. Zároveň je třeba správně vyhodnotit odpovědnosti směrem k členům, kteří stranu mediálně poškozovali a volby bojkotovali," sdělil Tvrdý ČTK.

I neúplné grémium podle něj má před sebou úkoly, například musí řešit ekonomiku strany. "Nelze od toho jen tak utéct, dokud není jasný další postup. Grémium zvolené před dvěma a půl lety přebíralo stranu s preferencemi 8,6 procenta a letos, když na sjezdu končilo, měla strana preference 4,4 procenta. Za pět měsíců od sjezdu se zázrak nestal, jediné, co se podařilo, bylo zastavit pokles preferencí," uvedl Tvrdý.

Hamáčkův vyzyvatel z letošního sjezdu a někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček je naopak pro rychlé konání sjezdu. "Po volebním neúspěchu by měla být zahájena upřímná vnitrostranická debata o dalším směřování. A také by měl být svolán sjezd, který by podle mého názoru měl být do konce letošního roku. Měl by zvolit nové vedení, které by mělo rychle začít pracovat na obnově sociálnědemokratického hnutí," napsal Petříček ČTK.

Volby budou mít pro ČSSD značný ekonomický dopad. První místopředseda strany Roman Onderka ČTK dříve řekl, že i hospodaření strany bude předmětem pondělního jednání. "Podle mého názoru bude nutné snížit provozní náklady na minimum, a to včetně počtu zaměstnanců," uvedl. Ještě větší tlak podle něj bude na co nejefektivnější pronájem nemovitostí, které jsou ve vlastnictví ČSSD. Pomoci rozpočtu by měl i prodej nepotřebných malých nemovitostí v krajích, dodal.

ČSSD bude ročně dostávat příspěvek 9,4 milionu korun na činnost, který se vyplácí od zisku tří procent hlasů. Za hlasy si sociální demokracie přijde na 25 milionů korun místo dosavadních 36,8 milionu. V tomto volebním období tak získá 62,6 milionu proti 130,8 milionu z končícího volebního období.

Vypadnutí ze sněmovny bylo pro ČSSD vyvrcholením série volebních neúspěchů. V komunálních volbách v roce 2018 přišla ČSSD téměř o polovinu mandátů, o rok později ztratila zastoupení v Evropském parlamentu. Loni neobhájila ani jeden z deseti mandátů v Senátu a přišla také o nejvíce postů v zastupitelstvech krajů.