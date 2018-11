Před 100 lety byl vzduch ve Sněmovně nasycen bramborami, zaznělo na historické schůzi

Předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi hodně záleželo na tom, aby si poslanci připomněli 100 let od prvního zasedání parlamentu. | Foto: Radek Bartoníček

V současném bouřlivém období vládní krize si poslanci připomínají 100. výročí první schůze poslanců, která se uskutečnila 14. listopadu 1918. Ve středu odpoledne si poslanci připomněli toto výročí za účasti předsedy Národní rady Slovenské republiky Andreje Danka.

Působilo to dojmem, jako když si rodina uspořádá krátkou oslavu, přestože ví, že ji tíží vážné problémy, které můžou skončit rozpadem rodiny. V podobné situaci se ve středu odpoledne ocitli poslanci. Na jednu stranu se sešli ve značně slavnostní atmosféře k připomínce 100. výročí prvního jednání poslanců, zároveň ale mnozí z nich řeší v kuloárech, zda padne Andrej Babiš a s ním i celá vláda.

Na několik okamžiků se ale poslanci přenesli do historie, k prvnímu dni jednání Revolučního národního shromáždění, které zvolilo aklamací prezidentem Československa T. G. Masaryka. "Stejně jako tehdy i my jsme dnes procházeli kolem čestné stráže sokolů do stejného sálu," prohlásil předseda sněmovny Radek Vondráček, který popisoval, jak před celým stoletím jednací místnost, která sloužila jako sklad, vypadala ještě před zasedáním.

"Vzduch byl nasycený vůní brambor a mouky, které ještě před pár dny byly na stolech. Když se dnes kolem sebe rozhlédneme, tak můžeme docenit, jaký pokrok jsme od té doby učinili," podotkl Vondráček do zaplněného sálu.

Po něm dostal slovo předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko, který si pochvaloval vzájemné česko - slovenské vztahy a vzpomínal, jak například v minulosti poslouchal Karla Kryla. Tento vztah byl cítit i v zákulisí, když Danko čekal na začátek schůze, velmi přátelsky se zdravil s řadou českých poslanců.

Zazvonil na zvon a první schůze začala

Součástí slavnostní schůze je také výstava historických dokumentů, ze kterých si lze udělat obrázek o tom, co se před sto lety dělo. "První schůze Národního shromáždění, historický den národa československého," hlásil velký hlavní titulek večerního vydání Národních listů z 14. listopadu 1918. Noviny také informovaly, že úvodní řeč měl Karel Kramář, stejně jako oznamovaly, že prvním prezidentem byl zvolený T. G. Masaryk, předsedou vlády Kramář a předsedou Národního shromáždění poslanec František Tomášek.

Z dobových stenoprotokolů lze také zjistit, že celé zasedání začalo tím, že Kramář zazvonil na zvon a začal mluvit. "Slavné národní shromáždění! Z příkazu Národního výboru zahajuji Národní shromáždění. Nám všem dmou se prsa radostí, hrdostí a pýchou nade vším, co v hrozné válce dokázal náš národ," začal velmi vznešeně a podobně pokračoval i dál.

Policisty vystřídali u vchodu do jednací síně Sokolové - za chvíli začíná schůze, která připomene přesne 100 let od první schůze Revolučního Národního shromáždění, které zvolilo 14/11 1918 prezidentem T.G. Masaryka... Velká historická chvíle! pic.twitter.com/mp8s2N6wIs — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 14, 2018

"Od první chvíle, kdy rozpoutala se lítice válečná, věřil a doufal, že nyní konečně dojíti musí své svobody a samostatnosti. Hrdinou války byl náš československý lid. Ať bylo nejhůře, nezmalátněl, nedal se zlákati ani sliby, ani zastrašiti hrozbami a ačkoliv tak úžasně trpěl hladem, zimou a nedostatkem, stál pevně a nezlomně a s tou železnou vůlí, neznající kompromisů, vedl politiku českou na cesty vítězné!" řečnil přesně v místech, kde je Sněmovna i v současnosti.

Blesková volba Masaryka

Z dobových zápisků je také zřejmé, jak spontánně probíhala volba prvního československého prezidenta. Kramář jeho kandidaturu navrhl a vzápětí oznámil jeho zvolení.

"Dynastie habsburskolotrinská ztratila všechna práva na trůn český. A my svobodni a volni prohlašujeme, že náš stát československý jest svobodnou československou republikou. A abychom doplnili všechno to, pak prosím Vás, abyste prvním presidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka," hlásil Kramář, jehož slova byla podle stenoprotokolu přerušována potleskem či zvoláním sláva či výborně.

"Prohlašuji tedy professora dra. Tomáše G. Masaryka jednohlasně zvoleným presidentem Československé republiky," oznámil opět za velkého nadšení přítomných.