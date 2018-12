Pražský dopravní podnik má nového ředitele. Gillara střídá Witowski

Novým generálním ředitelem pražského dopravního podniku (DPP) se dnes stal bankéř Petr Witowski. Ve funkci nahradil dosavadního šéfa Martina Gillara. Novými členy představenstva byli navíc zvoleni Jan Šurovský a Filip Tulák.

Novinářům to řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Ředitelem a předsedou představenstva podniku se Gillar stal v první polovině roku 2016. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11.000 lidí. Od města dostává na provoz ročně více než 13 miliard korun.

"Není větší manažerská výzva než dopravní podnik," řekl Witowski. Podle něj je DPP pracovně v dobré kondici. Chce se proto zaměřit například na komunikaci jak s cestujícími, tak s novináři i magistrátem. Podnik je podle něj v určitých ohledech uzavřená schránka. Prioritou je pro něj výstavba metra D, stavba nových tratí a obnova vozového parku.

Manko má DPP podle Scheinherra například v uzavírání smluv. V DPP podle něj existují smlouvy, o kterých město jako akcionář nemělo detailní informace. Konkrétní ale nebyl.

Původně měl být do představenstva zvolen společně s Tulákem Pavel Procházka, někdejší šéf organizace Ropid. Jeho nakonec v nominaci nahradil bývalý technický ředitel DPP Šurovský. Z představenstva byl odvolán i Tomáš Kaas, někdejší ředitel magistrátního odboru rozvoje a financování dopravy.

Pražský dopravní podnik by měl letos mít takzvaný přiměřený zisk 1,737 miliardy korun. Je to o něco více než loni. Provozní náklady by měly dosáhnout 15,44 miliardy. Přiměřený zisk jsou peníze, které město jako vlastník nechává podniku při vyúčtování hospodaření na investice. Konečný výsledek hospodaření bude znám na začátku příštího roku. Loni hospodařil DPP se ziskem 1,9 miliardy korun. Vliv na hospodaření měly vyšší tržby a snížení provozních nákladů. Od hlavního města loni dostal na provoz 13,535 miliardy Kč, což bylo meziročně o pět procent více.

Společnost provozuje tři linky metra o celkové délce 59,4 kilometru, dále 539,8 kilometru tramvajových tratí a 1798 kilometrů autobusových linek.