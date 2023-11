Praha 1 zakázala v noci vjezd do velké části Starého Města. Předem nic neoznámila

Radnice Prahy 1 nechala nainstalovat značky zakazující vjezd do velké části Starého Města mezi 22:00 a 6:00. Cílem je omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele. Řekl to radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO). Přijaté opatření fakticky zahrnuje celou oblast mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční. Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé.

Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby podle radního do oblasti stále vjedou, ale každého budou moci zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být. Krok vedení radnice učinilo bez toho, aby o něm předem informovalo, podle radního Prahy 1 pro dopravu Vojtěcha Ryvoly (ANO) se tím chtělo vyhnout vyhrocené diskusi, která dopravní opatření často provázejí. Radní dodal, že opatření platí ode dneška a radnice ho předem konzultovala s městskou policií, která je připravena zahájit kontroly.

Terčem zákazu jsou podle radního především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody. Opatření dává městské policii nástroj k tomu zahájit systematické kontroly a začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení. "Je to zatím to nejjednodušší, co teď můžeme udělat," řekl radní.

V Praze 1 vládne koalice ODS, TOP 09, ANO, Rezidentů 1 a klubu bývalých Pirátů, které strana kvůli účasti v koalici vyloučila. V opozici je Praha 1 Sobě a My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů). Všechny strany v zastupitelstvu dlouhodobě prosazují řešení nočního hluku v oblasti Dlouhé ulice. V minulém volebním období již radnice pod vedením tehdejšího starosty a nynějšího opozičního zastupitele Petra Hejmy (STAN) zákaz vjezdu do Dlouhé a některých okolních ulic testovala, a to od 22:00 do 03:00 a po dobu dvou víkendů. I když tehdejší vedení radnice uvedlo, že se opatření osvědčilo, dále na něj nenavázalo.