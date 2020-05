Praha vypověděla smlouvu lodi na náplavce. Provozovatel se brání, vznikla i petice

Městská společnost Trade centre Praha, která spravuje pražské náplavky, vypověděla smlouvu spolku Dvojka sobě, který na tzv. kasko lodi u železničního mostu na Rašínově nábřeží provozuje Avoid Floating Gallery. O výpovědi minulý týden informoval ředitel spolku Ivo Slavík a potvrdil ji magistrát. Na loď, kde v sezoně funguje bar a pořádají se tam kulturní akce, chodily desítky stížností.

Smlouva spolku skončí 31. května. Za zachování současné podoby lodi vznikla petice, kterou zatím na internetu podpořilo více než 2200 lidí. Magistrát však v tiskové zprávě uvedl, že provozovatel opakovaně porušoval pravidla provozu náplavek a společnosti Trade centre Praha chodily desítky stížností na hluk a nedodržování nočního klidu právě z provozovny na lodi. Společnost podle magistrátu opakovaně vyzvala spolek ke zjednání nápravy, ale bez úspěchu.

Ředitel sdružení Dvojka sobě Slavík v dopise místopředsedovi představenstva Trade centre Praha Janu Bouškovi uvedl, že spolek na náplavce působí od roku 2007 a do úprav lodi investoval více než pět milionů korun. Další 3,5 milionu podle něj šly na kulturní akce, které byly pro Pražany zdarma. "Pokud bychom vše nainstalované v souvislostí s výpovědí demontovali, stal by se kaska nepoužitelný kus oceli," uvedl. V případě výpovědi smlouvy tak podle něj nepůjde provoz na lodi zachovat, jak Trade centre Praha plánuje. I když má spolek na náplavkách i další aktivity, podle Slavíka by konec lodi znamenal významné narušení celé dramaturgie.

Část místních si na hluk stěžuje dlouhodobě

"Město jednoznačně respektuje autorský podíl společnosti na podobě Avoid Floating Gallery, ale pravidla platí pro každého stejně," uvedl radní Prahy pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Dodal, že o další provoz lodi se do budoucna postará sama Trade centre Praha. Ta by měla v otevřené soutěži vybrat nového provozovatele baru a "pro udržení odkazu Avoid Floating Gallery" je možné i zachování hudebních a výstavních akcí, ovšem v jasně vymezených časech. Na kulturním obsahu by se mohla podílet Galerie hlavního města Prahy a spolek Dvojka sobě by podle magistrátu mohl být přizván do kurátorsko-dramaturgického týmu, takže by mohl na lodi dále pořádat akce.

Pražské náplavky, hlavně ta na Rašínově nábřeží, jsou zvláště v létě oblíbeným cílem Pražanů i návštěvníků Prahy. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklotrasa A2. Část obyvatel Podskalí si dlouhodobě stěžuje na hluk v nočních hodinách. Město předloni zahájilo opravy náplavek, při kterých zatím zrekonstruovalo kobky ve zdech nábřeží. Ty by se letos měly otevřít s novými provozovnami. Magistrát řeší také pravidla pro pronájmy prostranství a konání akcí, které by měly být ohleduplné k místním obyvatelům.