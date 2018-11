Praha zůstane proti smogu bezbranná. Město shodilo ze stolu regulační plán

Na přípravě řádu, který měl během smogové situace v Praze omezit dopravu, pracovali úředníci rok a půl. Nakonec však přišlo jejich úsilí vniveč. Praha regulační řád zavádět nebude, naopak se vrací k nápadu na zavedení nízkoemisní zóny a mýta v centru města.

Když poslední dvě zimy zachvátila Prahu nezvykle silná smogová situace, Pražané, kterým se najednou obtížně dýchalo, vyšli demonstrovat do ulic a požadovali řešení. Radní jim odpovídali, že mají svázané ruce, ale že připravují regulační řád, který jim dá potřebné nástroje.

Ten však teď po roce a půl příprav definitivně shodili ze stolu. Kdyby byl schválen, dal by městu hned několik možností. Například by do Prahy za smogové situace mohla vjíždět auta jen v režimu sudá/lichá, tedy jeden den pouze auta, jejichž registrační značka končí na sudé číslo, další den naopak.

Během smogové situace by také automaticky začal platit zákaz vjezdu nákladních vozidel těžších než šest tun do metropole a zákaz parkování v modrých zónách pro nerezidenty. V úvahu připadalo také krátkodobé zavedení MHD zdarma a navýšení počtu spojů. Mluvilo se i o tom, že by magistrátní úředníci mohli pracovat při smogu z domova.

Regulační řád by situaci ještě zhoršil, namítá ministerstvo

Všechny tyto plány teď však padají. "Přípravě jsme věnovali velké úsilí a tento výsledek nás mrzí. Nemá ale smysl zavádět opatření, které by nemělo žádný efekt a situaci by mohlo spíš zhoršit," uvedla dosluhující radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN), která ovšem zasedne i v novém zastupitelstvu v řadách vznikající koalice.

Odborná komise a Český hydrometeorologický ústav nakonec uznaly, že jediná dvě opatření, která by mohla smogovou situaci v Praze zlepšit, je vjezd podle registračních značek a zákaz kamionů nad šest tun.

"Na kombinaci těchto řešení se udělal návrh regulačního řádu, který byl rozeslán všem relevantním státním orgánům a organizacím," říká Plamínková. Tento návrh však nakonec zkritizovali snad všichni, od středočeských obcí přes policii po ministerstvo dopravy.

Největším problémem se ukázala neexistence objízdných tras Prahy. Kvůli chybějící alternativě k Jižní spojce, vzhledem k nedokončenému okruhu, by objízdné trasy musely začínat až u Brna. "Odpor těch obcí, kudy bychom museli dopravu hnát, byl naprosto enormní. Středočeský kraj i další kraje měly pocit, že si Praha řeší svoje problémy na jejich úkor," dodává Plamínková.

Podobně reagovala také policie, která uvedla, že když bude muset hlídat vjezd aut se špatnou registrační značkou a kamiony těžší šesti tun, nebude mít čas na nic jiného a v Praze se za smogu zhorší bezpečnostní situace.

Ministerstvo dopravy namítalo, že takový regulační řád smogovou situaci ještě zhorší, protože vyvolá zmatek plný odstavených kamionů a otáčejících se aut, který vytvoří pomalu popojíždějící kolony, které do ovzduší vypustí ještě více škodlivin.

Také zavedení MHD a navýšení spojů narazilo. Tentokrát na to, že už dnes je pražská MHD na hranici kapacity a chybí jak další spoje, tak řidiči, kteří by je mohli řídit.

Město se vrací k nízkoemisní zóně a mýtnému v centru

Praha tak vlastní regulační řád mít nebude. Místo toho se vrací k dvěma dříve zvažovaným řešením. Prvním je zavedení nízkoemisní zóny, které navrhuje magistrátní odbor ochrany ovzduší. Díky němu by do širšího centra města, konkrétně do oblasti ohraničené vnitřním okruhem, nemohla vjíždět některá auta.

Dříve se mluvilo o vykázání vozů s naftovým motorem vyrobených před rokem 2001 a benzinových aut starších roku 1993. Ostatní auta měla mít nálepku potvrzující, že splňují alespoň emisní normu Euro 3. Dnes už by podmínky však byly pravděpodobně tvrdší, aby mělo opatření vůbec nějaký smysl.

Druhým z návrhů, který prosazuje přímo Plamínková, je vznik mýtné zóny v historickém centru města. Takové opatření by znamenalo, že by každý, kdo by chtěl vjet do památkové rezervace, musel uhradit předem daný poplatek.

Radní Plamínková sice ve své funkci končí, ale nahradí jí s největší pravděpodobností její stranický kolega Petr Hluboček, který nemá v plánu její plány bourat.

"Ptáte se mě na natolik odborné téma, že nemohu odpovědět jinak, než že se nejdříve musím seznámit s názory odborníků, kteří do toho mají co říct. Nicméně paní Plamínková je absolutní odborník na životní prostředí a myslím si, že budeme navazovat na její práci, a její názory tak můžete brát za názor starostů a nezávislých," řekl Hluboček.

Je potřeba došlápnout si na řidiče s poškozeným filtrem, říká radní

Podle Plamínkové je teď nejdůležitější, zaměřit se na řidiče, kteří ovzduší v Praze znečišťují nejvíce. Tedy na ty, kteří jezdí s poškozeným, nebo dokonce vymontovaným filtrem pevných částic. Podle letošní studie magistrátu je takových aut v Praze přibližně deset procent.

Takové vozy přitom do ovzduší vypouštějí několika násobné množství prachových částic, které představují pro lidský organismus skutečně významné nebezpečí. Váží se na ně totiž látky jako třeba benzo(a)pyren, které se jejich pomocí dostávají do plic a do krevního oběhu a zvyšují riziko nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Tento proces je navíc kumulativní, takže lidé, kteří bydlí v blízkosti frekventovaných silnic, jsou na tom nejhůře.

Praha si nicméně dlouhodobě stěžuje, že jí policisté v hledání těchto hříšníků nepomáhají. Magistrát jim dokonce nabídl potřebné měřící přístroje i finance, ale policie pomoc odmítla. Tvrdila, že nemá ze zákona oprávnění k měření škodlivých emisí. To však obratem odmítlo ministerstvo dopravy i životního prostředí.