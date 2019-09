Poslanci rozhodli, že politici s více funkcemi budou mít nižší platy

Po dlouhé debatě většina Poslanecké sněmovny schválila novelu zákona o obcích, snižující o čtyřicet procent mzdy poslancům, senátorům či ministrům, kteří jsou zároveň zastupiteli obcí a krajů. Poslanci tak odmítli připomínky senátorů, kteří byli velmi ostře proti takové změně zákona.

Nestává se často, aby pro nějakou změnu zákona byli shodně poslanci hnutí ANO a piráti. Stalo se tak v případě zákona, který snižuje platy politikům, kteří mají více politických funkcí. Navzdory silnému odporu některých poslanců a senátorů zmiňovaní zástupci ANO a pirátů návrh přece jen v úterý večer prosadili. Bylo třeba, aby zvedlo ruku 101 poslanců ze 175 přítomných. Senátní veto sněmovna přehlasovala o 17 hlasů.

Návrh podpořilo 73 poslanců ANO, 22 pirátů, 15 zástupců SPD, dva sociální demokraté, dva komunisté, jeden člen TOP 09 a tři nezařazení. Naopak proti hlasovalo všech 20 poslanců ODS. Občanští demokraté proti změně také nejvíce protestovali, několikrát například vystoupil předseda senátního klubu Miloš Vystrčil, který hájil ve sněmovně odmítavé stanovisko Senátu.

Podle Vystrčila jde o nesmysl, který omezuje pravomoci zastupitelů a svobodu rozhodování volených zastupitelů. Když začal před poslanci mluvit, začal odkazem na průzkumy veřejného mínění, ve kterých lidé dávají mnohem větší důvěru zastupitelům než poslancům.

"Dneska jsme v situaci, že ti, co se těší nejmenší důvěře, říkají těm, co se těší největší důvěře, jak se mají chovat a jaké peníze mají brát a kdy se jich mají nebo nemají vzdát. To mi připadá úplně paradoxní, nesmyslné a popírající základní informaci, kterou od občanů dostáváme," stěžoval si předseda senátního klubu ODS a naléhal na poslance, aby rozhodování o příjmu zastupitelů nechali na zastupitelstvech.

"Proboha, pokud zastupitelstvům věří 66 procent lidí, nechejme to na nich, jestli jejich starosta, když je zároveň senátorem nebo poslancem, má brát 60 procent, 40 procent, 70 procent. On může být neuvolněný, on se se zastupitelstvem může domluvit a následně to může být tak, že to je ke spokojenosti místa, kde on působí," vysvětloval.

Vezměte rozum do hrsti, vyzýval poslance starosta za ODS

Ve stejném duchu, a ve stejně ostrém tónu, mluvili i někteří další občanští demokraté. Například poslanec Ivan Adamec, který je zároveň starostou Trutnova a zastupitelem Královéhradeckého kraje. "Vadí mi, že my tady zákonem říkáme, potrestáme ty starosty, hejtmany, ty úspěšné, protože co kdyby náhodou si přišli na moc peněz. No jsme v České republice. Závist nade vše," tvrdil Adamec a vyzýval poslance, "aby vzali rozum do hrsti a návrh odmítli".

Prošlo omezení kumulace platů politiků! Já vím, že hlavní je, jak kvalitní práci lidi odvádějí. Ale stejně tak vidím důležitost motivace: aby ve veřejné službě nehrála roli vidina extrémně vysokého platu. Je to důležité pro samotné fungování politických stran! #drzimekurz — Olga Richterová (@olgarichterova) September 24, 2019

Proti snížení příjmů vystupoval opakovaně také sociální demokrat Jan Birke, který je starostou Náchoda. Argumentoval tím, že voliči ho opakovaně volí do vedení města i do sněmovny, navzdory dvěma platům. "Pokud nám seberete, nebo mně, starostovi třetího největšího města kraje, 40 procent, já to určitě přežiji, nemám s tím vůbec žádný problém. Ale kdo bude další? Budete to vy, ředitelé škol? Ředitelé nemocnic?" ptal se Birke, podle kterého je za vším jen a jen závist.

Přestože o této změně zákona se mnohokrát debatovalo, bylo velmi pravděpodobné, že změna bude přijata. Návrh totiž podporovalo hnutí ANO, které má zdaleka nejsilnější klub se 78 poslanci. Když se přidali ještě piráti a někteří další, měli příznivci návrhu jasně navrch. Nejvíce tuto změnu hájila poslankyně a hejtmanka v jedné osobě Jana Mračková Vildumetzová z ANO. "Jsem přesvědčena, že tento zákon je správný, spravedlivý a velmi jednoduchý a technicky proveditelný," uvedla.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí zhruba od 39 tisíc korun do 111 300 korun. Hejtmani mezi 117 200 a 128 900 korunami, které má primátor hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82 400 korun.