Žaloba na Zemana míří do sněmovny. Nyní začnu přesvědčovat poslance, říká Láska

Senát ve středu schválil podání žaloby na prezidenta Miloše Zemana kvůli hrubému porušení ústavy. Senátor Václav Láska, který žalobu inicioval, se nedomnívá, že by rozhodující roli hrála aktuální situace okolo ministra kultury Antonína Staňka. V žalobě jsou podle něj mnohem vážnější body, kvůli kterým je opodstatněná. O tom se nyní bude snažit přesvědčit poslance, ke kterým žaloba ze Senátu putuje.

Pro žalobu se nakonec vyslovilo 48 senátorů. S číslem jste asi spokojený.

Určitě, protože potřeba jich bylo 45. Tři hlasy navíc nad kvórum jsou super.

Čekal jste od začátku, co jste žalobu inicioval, že Senátem projde, nebo jste měl pochyby?

Já jsem si s kolegy byl jist, že uděláme všechno pro to, aby to prošlo. Ale misky vah se k nám překlápěly poměrně pomalu.

Pomohla vám i aktuální situace kolem ministra kultury?

Tím si nejsem jistý. Myslím, že kolegové dost času věnovali nastudování žaloby, třeba i včetně porady s externími advokáty. Takže proto jim asi dlouho trvalo vyjádření se k ní. Když nad tím přemýšlím, tak si nejsem jistý, jestli situace kolem pana Staňka byla rozhodující. Skoro se mi zdá, že by žaloba prošla i tak. Ale kdo ví, to by byla spekulace.

Je otálení s odvoláním ministra Staňka ze strany prezidenta podle vás tím nejzávažnějším prohřeškem?

Z mého pohledu to tak není. Je sice nejaktuálnější, ale jsou tam závažnější body. Třeba hned první bod, který popisuje jmenování úřednické vlády pana Rusnoka a její držení u moci, přestože nedostala důvěru sněmovny, je z mého pohledu ještě závažnější.

Teď je na řadě sněmovna, ve které se pro žalobu musí vyslovit alespoň 120 poslanců. Vy jste Senátem pověřen, abyste poslance přesvědčil. Zatím to však nevypadá, že by u nich měla žaloba šanci na úspěch. Myslíte, že máte šanci přesvědčit hlavně hnutí ANO, jejichž hlasy budou rozhodující?

Do okamžiku schválení žaloby Senátem jsme se sněmovně nevěnovali, protože naším úkolem bylo dosáhnout toho, aby žalobu schválil Senát. Hledět příliš dopředu a ztrácet síly a energii vyjednáváním ve sněmovně nám jako navrhovatelům přišlo předčasné a zbytečné. Teď se na to určitě vrhneme a začneme sondovat, jaká situace skutečně je.

Dobře, ale jakou si dáváte ve sněmovně šanci?

Nad tím začnu přemýšlet až teď.

Ale tak přece už teď musíte mít nějaký pocit, který vám říká, jestli máte šanci uspět.

Ne, byl to těžký den. Ještě vstřebávám vše, co se stalo. A o dalším začnu opravdu přemýšlet a jednat až zítra (ve čtvrtek, pozn. red.). Kladení si postupných dílčích cílů je prý ta správná cesta k vítězství.

Jak bude to přemlouvání poslanců probíhat? Budete se snažit poslance oslovit ještě před tím, než bude sněmovna o žalobě rozhodovat?

Konzultace s poslanci budou probíhat už předtím. Každému z poslanců, kdo si řekne, že to chce probrat, vyhovíme. A možná se i budeme nabízet na jednání poslaneckých klubů, abychom jim po obsahové stránce žalobu vysvětlili. Myslím, že jednání budou probíhat ještě před samotným plénem, na které to bude zařazeno, pokud se tak sněmovna rozhodne.

Čím se je budete snažit přesvědčit?

Já si jako právník vezmu na starosti argumentaci právní, to znamená pokusím se kolegy přesvědčit, že ta žaloba je důvodná a opodstatněná. Je mi jasné, že v jejich rozhodování budou hrát asi roli i otázky politické, ale já za sebe se budu snažit soustředit na argumentaci právní.

Jednání v Senátu bylo neveřejné. Můžete popsat, jak probíhalo?

Diskuze byla velmi věcná. Zazněly argumenty pro i proti návrhu. Takhle by podle mého pohledu měla vypadat politická diskuze. Každý řekl, co si myslí, zkoušel argumentovat ve prospěch svého názoru. Bylo to bez jakéhokoliv osočování, urážek, osobních útoků. Škoda, že ta diskuze byla tajná, protože si myslím, že takhle by měly politické diskuze co se týče úrovně a slušnosti probíhat.

O co se vedl největší spor? Rezonoval nějaký bod diskuze?

S ohledem na to, že jsem se nikdy neúčastnil takhle neveřejného jednání, jsem na vážkách, co se vlastně smí a nesmí dostat ven. Diskutovalo se o obsahu žaloby, o důvodnosti žaloby, někdo argumentoval pro, někdo proti. Diskuze byla poměrně široká, což mě překvapilo. Myslel jsem, že to bude jednání na hodinu, nakonec jsme tam strávili tři hodiny. Zrekapitulovat smysluplně tříhodinovou diskuzi není úplně jednoduché.