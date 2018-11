Poslanci ruské vměšování vyšetřovat nechtějí. Od toho jsou tajné služby, namítají

před 14 minutami

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová shromáždila čtyřicet podpisů nutných k tomu, aby mohla sněmovnu požádat o zřízení vyšetřovací komise, která by se zabývala vlivem autoritářských režimů na české vnitřní záležitosti. Pokud by měla skutečně vzniknout, musela by ji odsouhlasit většina poslanců. Ta se však bude hledat jen těžko.

Langšádlová sice oznámila, že má podporu vlastního klubu, velké skupiny lidovců, Starostů, pirátů a pak i jednotlivců z řad ANO, ČSSD a ODS, mnozí zákonodárci však nejsou její myšlence příliš nakloněni. "Identifikovat možný vliv cizích států na dění v Česku je úkolem tajných služeb. Pokud má paní poslankyně Langšádlová dojem, že v této oblasti naše tajné služby dostatečně nefungují, měla by dát podnět příslušným kontrolním orgánům sněmovny," řekl předseda sociálnědemokratického klubu Jan Chvojka. Podle něj budou mít poslanci ČSSD volné hlasování, sám však zřízení komise nepodpoří. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura se zase domnívá, že vyšetřovací komise toho v minulosti příliš nevypátraly. "Jsem obecně velmi skeptický k vyšetřovacím komisím jako k institutu, který sněmovna využívá. Jejich výsledky, které jsem měl k dispozici, považuji za velmi skromné," prohlásil Stanjura. U pirátů má nápad Langšádlové lepší ohlasy, koneckonců část klubu se připojila již k samotnému návrhu. Šéf jejich frakce Jakub Michálek, byť byl jedním z nich, příliš nevěří, že by vznik komise mohl projít na plénu sněmovny. "Paní Langšádlová zatím bohužel nemá hlasy, které jsou potřeba." Podstatné pro budoucnost komise budou zejména hlasy ANO, které má ve sněmovně 78 poslanců. Podle jejich šéfa Jaroslava Faltýnka však budou o tomto nápadu uvnitř hnutí teprve diskutovat. "Nic o tom nevím, ale určitě se o tom pobavíme na klubu," řekl Faltýnek. Čeští „elfové“ potírají dezinformace a propagandu. Jsou mezi nimi lékaři i vojáci Adéla Skoupá číst více Langšádlová o podporu požádala všechny strany s výjimkou SPD a KSČM. U nich se domnívá, že by se snahou omezit vliv cizích mocností stejně nepochodila. "Z jejich hlasování jsem usoudila, že mají k těmto silám blízko," řekla. A komunisté skutečně její návrh nepodpoří. "Je to nápad trošku mimo realitu. Paní Langšádlová téměř v každém svém vystoupení téměř pateticky varuje před vlivem kdekoho, ale myslím si, že to je naprosto zbytečná věc. Na tyto případné hrozby máme přece příslušné služby a není potřeba zřizovat komise. Nevěřím, že by v tomto případě cokoliv vyšetřila," uvedl předseda komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Bezpečnostní informační služba už roky varuje před čínskými a ruskými zpravodajskými službami, které jsou na českém území nejaktivnější. Úkolem vyšetřovací komise by podle Langšádlové mělo být zhodnocení jejich aktivit, najít slabá místa a doporučit vládě a sněmovně opatření, která by rizika minimalizovala. Zabývala by se tak například rolí zájmů autoritářských režimů v jednání prezidenta Miloše Zemana, ochranou voleb nebo propagandistickými a dezinformačními kampaněmi.