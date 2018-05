Jako práskač se necítím, za Babišem jsem kvůli Peksovi neběžel, říká premiérův "informátor" Králíček

před 43 minutami

Od poslance Roberta Králíčka (ANO) se premiér v demisi Andrej Babiš dozvěděl o vystoupení opozičního poslance Mikuláše Peksy (piráti) při návštěvě Švédska. Ten na obědě s tamními politiky označil Babiše za stíhaného premiéra, který zneužívá a rozkrádá dotace. Kvůli tomu předseda vlády v demisi podal podnět k mandátovému a imunitnímu výboru, který s Peksou může zahájit disciplinární řízení. "Domnívám se, že v zahraničí bychom měli reprezentovat zájmy České republiky a neměli bychom řešit vnitropolitické situace před druhou delegací," vysvětluje Králíček.

Aktuálně.cz: Můžete popsat, jak jednání ve Švédsku vypadalo? Premiér Andrej Babiš kvůli němu podal na poslance Mikuláše Peksu podnět na disciplinární řízení.

Robert Králíček: Inkriminovaná situace proběhla během oficiálního jednání na pracovním obědě na půdě švédského parlamentu. Tam byla naše delegace ze zahraničního výboru a švédská delegace výboru pro evropské záležitosti a podle mého názoru vystoupení pana kolegy Peksy bylo nevhodné. Domnívám se, že v zahraničí bychom měli reprezentovat zájmy České republiky a neměli bychom řešit vnitropolitické situace před druhou delegací.

Co se na jednání s kolegy ze Švédska řešilo?

Byl to pracovní oběd mezi českou delegací a švédským výborem pro evropské záležitosti. Ten výstup (Peksy, pozn. red.), u kterého se domnívám, že vůbec nebyl pro takovou situaci vhodný, proběhl během tohoto oficiálního jednání.

Poslanec Peksa začal o politických sporech v Česku mluvit sám od sebe?

Ano. On popisoval vnitropolitickou situaci ze svého pohledu, přitom byl v té chvíli vyslancem českého parlamentu. Podle mě by se takové věci měly řešit na půdě Poslanecké sněmovny v České republice.

Upozornil pana Peksu někdo z tuzemské delegace, že mu takový výstup nepřijde vhodný?

Během toho výstupu ne. Přešli jsme to, protože se domnívám, že není vhodné prát špinavé prádlo před švédskou delegací. Určitě jsem nereagoval, abych nerozdmýchal další diskusi. Nepřijde mi vhodné komentovat vnitropolitické útoky mezi jednotlivými stranami.

Na druhou stranu je pan premiér skutečně stíhaný. Sněmovna ho vydala a vláda zatím nemá důvěru. To jistě ví i v jiných státech v Evropě. Kauzou Čapího hnízda se zabýval dokonce i Evropský parlament. Žádnou novinku poslanec Peksa tedy nesděloval…

Nedokážu říct, jak moc byla švédská strana informována o vnitrostranických věcech v Česku. Znova opakuji: domnívám se, že v zahraničí reprezentujeme Českou republiku. Pokud tam nebyl přímý dotaz, tak mi přišlo nepatřičné se takto proaktivně vyjadřovat o České republice a její reprezentaci.

Když jste pak mluvil se švédskými partnery, zmiňovali se dále o slovech pana Peksy? Když si přečtete ten podnět premiéra Babiše, píše v něm, že například český velvyslanec ve Švédsku označil výstup jako poškozující Českou republiku.

Z reakce pana velvyslance jsem pochopil, že ho to jednání pana Peksy zaskočilo. Myslím, že měl na to obdobný názor. S panem Peksou ale během té oficiální části o tom nehovořil, a jestli neoficiálně, tak to nedokážu říct.

Proč se domníváte, že vystoupení poslance Peksy velvyslance zaskočilo?

Hovořili jsme o tom spolu, neboť jsme seděli vedle sebe. Jenom mi řekl, že to není vhodné. Asi nechtěl reagovat před švédskou delegací na vnitropolitické věci. Domnívám se, že bychom v zahraničí měli působit jednotně a mluvit o zájmech České republiky. Myslím, že témat bylo hodně.

A švédská strana s vámi o tom dále nemluvila?

Měli jsme další program, další delegaci a další úkony. Na dalších jednáních jsme to téma neotevírali.

Jak se o vystoupení poslance Peksy dozvěděl premiér Andrej Babiš? V podnětu pro mandátový výbor se píše, že se to dozvěděl od vás.

Po svém návratu, i během cesty, jsem informoval své kolegy z poslaneckého klubu (ANO, pozn. red.) a poslance v zahraničním výboru, jak se vyvíjí tato návštěva. Samozřejmě jsem zmínil i situaci, která mi přišla nevhodná. Následně se mě na ni dotázal premiér Babiš, tak jsem mu ji popsal. Asi mu to někdo z těch kolegů řekl. A on se pak rozhodl s ní naložit tak, jak s ní naložil.

Takže jste nebyl proaktivní a nešel jste sám za panem premiérem a chtěl mu popsat výstup poslance Peksy?

Ne. Primárně jsem informoval své kolegy ze zahraničního výboru a klubu. Až pak jsem byl panem premiérem dotázán. Proaktivně jsem za ním neběžel. Je tam také časová prodleva. Tato situace se odehrála 27. března a ta informace vyšla 30. dubna.

Když jste o tom mluvil s panem premiérem, jak se na tu situaci tvářil? Přece jen podal první takový podnět během tohoto volebního období.

Myslím si, že na to máme podobný názor. Není vhodné takové věci proaktivně takto popisovat nebo komunikovat před zahraničním partnerem. Myslím, že z toho důvodu nebyl pan premiér s tou situací spokojen a chtěl to řešit.

Souhlasíte s tím, že to zašlo tak daleko a pan premiér ten podnět podal?

Pokud jsme oba usoudili, že to nebylo vhodné jednání, tak je dobré vyslechnout pana Peksu na půdě parlamentu, co ho k tomu vedlo. Abychom se dozvěděli, jakou zahraniční politiku piráti preferují, aby současná vláda, byť je v demisi, věděla, jak s tímto přístupem nakládat v rámci zahraniční politiky.

Mluvil jste o tom podnětu s poslancem Peksou?

Zatím jsme neměli příležitost o tom hovořit.

Nemáte strach, že to může poškodit ve sněmovně vaše vztahy?

To nedokážu posoudit. Už ve Švédsku jsem mu říkal, že si myslím, že to do té debaty nepatřilo. Jsme političtí konkurenti a nedokážu to posoudit. Pokud se mnou pan Peksa nebude chtít mluvit, tak spolu nemusíme hovořit.

Na sociálních sítích se někteří lidé vyjadřují velice ostře i k vaší osobě. Jak to berete, když vás někdo nazývá například "práskačem"? Dotýká se vás to?

Každý má nárok na svůj názor. Lidé, kteří mě neznají, hodnotí tu situaci na základě článků v médiích. Nemohu tomu zabránit. Dostal jsem samozřejmě hodně ošklivých zpráv na Facebooku. Já se tak necítím.

Čapí hnízdo a třeba zpráva OLAF o možném zneužitím dotací se už v zahraničí řešily. Vyjadřovaly se k tomu různé frakce z Evropského parlamentu. Není to tedy podobné jako na tom obědě?

Myslím, že ne. Když se o tom vyjadřují zahraniční frakce a stany, tak je to nějaké jejich vyjádření. Toto je ale vyjádření českého poslance, i když z opoziční strany. Zastupuje zájmy České republiky. Já se také nevyjadřuji v zahraničí k programu pirátů. Byla tam podle mě daleko důležitější témata než toto.

Budete nějak reagovat na ty kritické vzkazy?

Nemám potřebu. Domnívám se, že lidi, kteří nemají rádi hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše, asi nepřesvědčíte. Ti, kteří mě naopak znají ze soukromého a osobního života, asi vědí, jak to bylo doopravdy.

Kdybyste věděl, jaká smršť se kolem toho odehraje, udělal byste to zase a podal takový report kolegům?

Zmínil bych to znovu. Kdyby se pan premiér rozhodl to znovu dát k mandátovému výboru, tak to budu respektovat. Je to informace, která by měla zaznít, neboť se jedná o nějaký styl Pirátské strany. Přišlo mi nutné, aby minimálně vláda a ministr zahraničí věděli, jakou ta strana chce dělat politiku.

V podnětu se také píše, že se měl poslanec Peksa "nelichotivě vyjadřovat k situaci v ČR". Říkal ještě něco?

Byly tam i další věci. Slovo od slova si už nepamatuji, ale obecně ten jeho výstup zazněl negativně vůči České republice. Konkrétně to popsat slovo od slova by bylo spekulativní.

Nemůže to celé působit pro ostatní poslance jako zastrašování, aby se v zahraničí nevyjadřovali k vládě kriticky?

Nevím. Můžete se zeptat nějaké experta na zahraniční politiku, jak toto chování vyhodnocuje. Podle mě to bylo nevhodné. Kdybychom tam byli každý za svou stranu, ať si říká každý své politické názory. Tam se ale reprezentovala Česká republika, která má nějakou vládu, se kterou nemusíte souhlasit, ale primárně jde v zahraničí o to, abychom měli dobré vztahy s ostatními zeměmi a pomohli třeba našim podnikatelům. Takhle se vyjadřovat může rozvinout nějaký negativní dojem na straně zahraničního partnera.