Vězni na mě čuměli, říkali mi doktore, líčí Novotný. Promluvil o hubnutí a kreténech

Pavel Novotný vyšel z věznice v Liberci ve čtvrtek ráno po odpykání tříměsíčního trestu za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.
Koukám na sociálních sítích, že jste svůj první den na svobodě oslavil ve velkém.
Dal jsem si čtyři "mekáče", buchtičky se šodó v kavárně v Řeporyjích, teď pivo. Co vám budu povídat, vězeňská strava v Liberci je špatná.
To si dokážu představit.
Bylo toho málo. Mám dole přesně 9,5 kilo za tři měsíce.
Původně jste nastoupil na Pankrác, pak vás ale po pěti dnech eskortovali do Liberce. Proč?
Přesunuli mě proti mé vůli. Chtěl jsem si číst přímo v celách o totalitě, Toufarovi a tak dále. Ale nechtějí ukazovat pravou tvář vězeňství, určitě ne známým osobnostem a novinářům, aby se to v neobjevilo v reflexích a médiích. Tak mě po pěti dnech dali pryč.
V Liberci to fungovalo lépe?
Nikdo mě tam neponižoval, všichni se chovali fér a dodržovaly se standardy Evropské unie. Samozřejmě tam celebrity nevezmou proto, aby se tam měly dobře. Jinak doporučuju všem, co jdou do výkonu trestu, vzít s sebou hodně cukru a kávy. Velmi jsem také využil znalosti základních frází romštiny, domluvím se i polsky a ukrajinsky. Fantastický.
To zní, že vás tam spoluvězni docela brali.
Asi jo, říkali mi "pane doktore" nebo "pane starosto", jelikož jsem jim občas pomáhal napsat nějakou stížnost, to mě pobavilo. Poláci mě teda oslovovali jako starostu v polštině, tedy sołtys. Jsem takový blbec, že jsem se dokázal upřestupkovat během mandátu.
S jakými lidmi jste se potkával za mřížemi?
Můj normální spoluvězeň byl recidivní narkoman, který měl spoustu krádeží. Čuměli ani ne proto, že jsem měl tříměsíční trest, ale že jsem propálil podmínku kvůli přestupkům. Zkušenost dobrá, tak jsem de*il, no.
"Říkal jsem, že z nich Okamura dělá pitomce"
Přišla řeč i na volby?
Omlouvám se panu premiérovi, nedá se říct, že bych tam agitoval za Spolu. Měl jsem vůbec co dělat, abych přesvědčil spoluvězně - kteří se skládají z de*ilů, podvodníků a lhářů -, jak důležité je chodit k volbám. Je to jediné prostředí, kde nevede ani Andrej Babiš, ani Spolu, ale extremisté.
Jaká byla jejich reakce?
Říkal jsem jim, že Tomio Okamura z nich dělá pitomce, že je akorát lakuje a že jenom idioti volí extremisty. Jenže oni nepoznají podvodníka. Když tam byl někdo, kdo volil Babiše, ptal jsem se proč. Víte, co odpověděl?
Ehm, ne?
Prý proto, že jim slíbil amnestii. To mi spadla brada o tři patra vězení dolů. Okamura vyžene Ukrajince, dobrý, tomu rozumíme. Ale tady jsem fakt musel přemýšlet, jak reagovat. Tak jim říkám: Amnestii vyhlašuje prezident, teď jsou parlamentní volby, vy kreténi.
Na druhou stranu je to za mě záslužná osvěta.
A říkal jsem jim, že oni mají být poslední, kdo by se měl nechat oje*ávat, když jsou oje*áváni celý život. Dělal jsem, co jsem mohl, v tomto duchu jsem byl státotvorný. Snažil jsem se jim vysvětlit, že mají jít volit a mají být vděční za tu možnost a velký výběr.
Ještě něco, co vás překvapilo ve věznici?
Nepatří to do médií, ale musím mluvit s mocnými o některých šílených poměrech ve vězeňství. Neříkám, že se to týká mého pobytu - netýká, to by si nedovolili. Pro mě bude frajer takový ministr spravedlnosti, který pojede na Slavkov, ne do liberecké věznice.
Myslím tím konkrétně třeba zaměstnávání vězňů, představa laické veřejnosti je úplně mimo. Jsou vykořisťováni na hranici ústavnosti. Oni tu práci ale potřebují, já ne, stále jsem zastupitel a chodí mi odměny.
"Ve volbách bych to schytal"
Jak to dopadlo vlastně s tou sebereflexí?
Samozřejmě je to strašná zkušenost, dobře mi tak. Je to v podstatě nepřenosné, všechny předsudky o vězení jsou pravda. Jestli si z toho odnáším něco osobního, tak to, že jsem nejvíce ublížil svým blízkým. Celkem jsem ve vězení dospěl. Ještě ráno jsem byl v díře (tj. na samotce, pozn. redakce). Svůj čas ve vězení jsem co do sebereflexe nepromarnil.
Budete usilovat o návrat do politiky?
Nevím, jak to bude s ODS. Nevím, jestli půjdu zpátky do strany nebo zůstanu mimo. Ale říkám si - byl jsem 15 let zastupitelem v Řeporyjích přes sedm zápisů v rejstříku a odsouzení. Ve volbách bych to ale stejně schytal, dobře mi tak. Nebudu konečně favorit.
Ani v Řeporyjích?
Řeporyje nejsou Novotný. Postavil jsem tu dobrý tým, teď úřad fakt funguje super, má 90 milionů v rezervách. Když jsem šel do vězení, tak se taky nic nepodělalo. Plní se program, jede to. O Řeporyje se nebojím. Kdybych ve vězení umřel, tak se tu ho*no stane.
Zastupitelem stále nicméně jste.
Nevím, jestli to uhraju. Ani nevím, zda budu za 14 dní oddávat. Je to bizár, ale za to nemůžou Řeporyje ani magistrát. Zákon je prostě blbě napsaný.