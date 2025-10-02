"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.
Novotný novinářům po propuštění řekl, že nepromarnil ve věznici příležitost dospět. "Dokonce neváhám říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe," řekl.
Zda ho pobyt ve vězení napravil, ale zatím s jistotou neví. "To tady vypráví každý, že už se sem nevrátí. Mně to teda bohatě stačilo a musím říct, že ve 44 letech prvotrest opravdu stačil. Jestli napravilo? Hluboce jsem si popřemýšlel hlavně o odpovědnosti k rodině a blízkým a jestli jsem tady dospěl. To ale ukážou až činy nejspíš," řekl.
O předčasné propuštění nežádal, protože nechtěl být nadále v podmínce. Navíc měl pět kázeňských přestupků. Věznici v Liberci označil za věznici pro celebrity, tvrdou, ale spravedlivou. "Liberecká věznice je jediná věznice v zemi, kde se dodržují standardy Evropské unie, kde lidé nejsou ponižováni. Je tam vycepovaný personál a není to žádné fešácké vězení. Byl to fakt tvrdý kriminál. Je to proto, aby lidé, co jsou veřejně známí, jako jsem já, kteří budou reflektovat ten pobyt, nemluvili o vězeňství tak, jak vypadá doopravdy. To je fake, ta věznice je skvělá. Přál bych ji každému vězni," řekl Novotný.
Novotný, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09).
Politice se věnoval i ve vězení. "Snažil jsem hlavně spoluvězňům vysvětlit, že je potřeba jít volit. A pak jsem se těm rozumnějším pokoušel vysvětlit, že rozumný člověk nevolí extrémisty. A nekrátkozraký člověk nevolí populisty," dodal.
Novotný dostal v lednu 2022 tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale soud zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má muž v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o "neměřitelném alkoholu" v kartě řidiče.