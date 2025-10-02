Domácí

"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

Domácí ČTK Domácí, ČTK
Aktualizováno před 41 minutami
Bývalý starosta pražské čtvrti Řeporyje Pavel Novotný je od čtvrtka opět na svobodě. V liberecké věznici si odpykal tříměsíční trest odnětí svobody za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil věznici po odpykání tříměsíčního trestu.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil věznici po odpykání tříměsíčního trestu. | Foto: ČTK

Původně podmíněný trest někdejšímu starostovi za ODS soud letos v květnu přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

Novotný novinářům po propuštění řekl, že nepromarnil ve věznici příležitost dospět. "Dokonce neváhám říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe," řekl.

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný nastoupil do výkonu trestu, 2. července 2025, Praha.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný nastoupil do výkonu trestu, 2. července 2025, Praha. | Foto: Profimedia.cz

Zda ho pobyt ve vězení napravil, ale zatím s jistotou neví. "To tady vypráví každý, že už se sem nevrátí. Mně to teda bohatě stačilo a musím říct, že ve 44 letech prvotrest opravdu stačil. Jestli napravilo? Hluboce jsem si popřemýšlel hlavně o odpovědnosti k rodině a blízkým a jestli jsem tady dospěl. To ale ukážou až činy nejspíš," řekl.

Související

Novotný: Jsem zhrzený a uražený. ODS nepotřebuju. Poslancem chci být za čtyři roky

Pavel Novotný v DVTV
25:19

O předčasné propuštění nežádal, protože nechtěl být nadále v podmínce. Navíc měl pět kázeňských přestupků. Věznici v Liberci označil za věznici pro celebrity, tvrdou, ale spravedlivou. "Liberecká věznice je jediná věznice v zemi, kde se dodržují standardy Evropské unie, kde lidé nejsou ponižováni. Je tam vycepovaný personál a není to žádné fešácké vězení. Byl to fakt tvrdý kriminál. Je to proto, aby lidé, co jsou veřejně známí, jako jsem já, kteří budou reflektovat ten pobyt, nemluvili o vězeňství tak, jak vypadá doopravdy. To je fake, ta věznice je skvělá. Přál bych ji každému vězni," řekl Novotný.

Novotný, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09). 

Politice se věnoval i ve vězení. "Snažil jsem hlavně spoluvězňům vysvětlit, že je potřeba jít volit. A pak jsem se těm rozumnějším pokoušel vysvětlit, že rozumný člověk nevolí extrémisty. A nekrátkozraký člověk nevolí populisty," dodal.

Foto: Profimedia.cz

Novotný dostal v lednu 2022 tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale soud zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Na jednání o přeměně trestu na nepodmíněný soudkyně uvedla, že má muž v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o "neměřitelném alkoholu" v kartě řidiče.

 
Mohlo by vás zajímat

Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"
35:44

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?

Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?
domácí Aktuálně.cz Obsah Řeporyje starosta vězení

Právě se děje

před 8 minutami
Nenechte si ujít. Brutální výlet do historického Japonska nikdy nebyl zábavnější
57:44

Nenechte si ujít. Brutální výlet do historického Japonska nikdy nebyl zábavnější

Ghost of Yotei nabízí krásný svět, brutální souboje a hudbu, která vás vtáhne. Je to víc Tsushimy – a to není špatně.
Aktualizováno před 41 minutami
"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

"Mně to teda bohatě stačilo." Exstarosta Novotný ve čtvrtek opustil vězení

V liberecké věznici si Pavel Novotný odpykal tříměsíční trest odnětí svobody.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Postřeh: Královna Ruska se postavila proti Putinovi

před 1 hodinou

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"

Stínový premiér řekl, s kým ANO do vlády nepůjde. Mluvil i o "přehlídce zoufalství"
35:44
před 1 hodinou
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny

„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny

Legendární výpravná pohádka režiséra Hynka Bočana stála zhruba dvakrát tolik co tehdejší průměrný hraný snímek. V říjnu slaví 40 let od své premiéry.
před 1 hodinou
Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Pátek bude slunečný, ale ráno mrazivé. Změna přijde v sobotu večer

Dnešní maximální teploty očekávají meteorologové kolem deseti stupňů, tedy zhruba o šest stupňů níže, než bývá na začátku října obvyklé.
Aktualizováno před 2 hodinami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy