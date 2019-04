Odměna 4500 korun za hodinu. Kandidát na ministra dopravy vysvětluje spornou smlouvu

Kandidát na ministra dopravy za ANO Vladimír Kremlík řeší nepříjemný problém. Je podepsaný pod spornou rámcovou smlouvou stejného ministerstva na poskytování externích právních služeb za téměř půl miliardy korun. Podepsal ji v listopadu roku 2007, kdy působil na ministerstvu dopravy jako šéf právního úseku. Smlouva pro advokátní kanceláře s vysokými sazbami, označenými později Nejvyšším kontrolním úřadem za nevýhodné pro stát, byla několik let tajná. Tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček všechny žádosti o její zveřejnění odmítal.

Pokud premiér Andrej Babiš skutečně navrhne prezidentovi za nového ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, vrátí se tento muž do míst, kde už před 12 lety krátce působil a kde po sobě zanechal mj. dlouho utajovanou smlouvu na poskytování právních služeb. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu, některých bývalých zaměstnanců ministerstva i dalších kritiků byla nevýhodná pro stát.

"Účinkování pana doktora Kremlíka na našem ministerstvu v roce 2007 bylo krátké a bylo ze všeho nejvíce spojované s touto smlouvou, ke které byly na našem úřadě velké připomínky už ve chvíli, kdy vznikala," upozornil Aktuálně.cz jeden z bývalých zaměstnanců ministerstva, který má o přípravě smlouvy podrobné informace. Nepřeje si však být jmenovaný, protože je nadále státním zaměstnancem a obává se důsledků.

Uvádí, že jen co přišel Kremlík na Řebíčkovo ministerstvo, byl jmenovaný vrchním ředitelem nově vytvořeného úseku pro právní a IT služby. Díky tomu právě on smlouvu podepisoval. A mimochodem, když o několik měsíců později odcházel, už po podpisu smlouvy, jeho místo zrušili.

"Z jeho účinkování jsme byli dost zaskočeni, hned po příchodu začal pracovat na zmiňované smlouvě. Když ji viděli někteří naši právníci, upozorňovali na to, že řadu služeb by vůbec nemuseli dělat externí firmy, jak bylo ve smlouvě. Měli i další připomínky a dodávali, že oni by ji nikdy nepodepsali," vzpomíná bývalý zaměstnanec ministerstva.

Chování Kremlíka se jemu i dalším zaměstnancům zdálo o to podezřelejší, že následující rok zamířil do Advokátní kanceláře Volopich - Tomšíček & spol., jak ukazuje jeho životopis. Tedy do kanceláře, jejíž jeden spolumajitel Daniel Volopich byl uveden mezi těmi, kteří získali zakázky právě na základě smlouvy, kterou několik měsíců předtím Kremlík podepsal.

Plnil jsem vůli vedení, hájí se adept na ministra Kremlík

Když redakce Aktuálně.cz do zmíněné smlouvy, kterou má k dispozici, nahlédla, je pod ní skutečně podepsaný Kremlík, a to 26. listopadu 2007. Za státní organizace jsou ještě podepsaní tehdejší ředitelé Vodních cest ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty.

Ze strany advokátních kanceláří získaly zakázku společnosti Weil, Gotshal & Manges, dále Jansta, Kostka & spol. a Kříž a Bělina a také Sdružení advokátů, mezi kterými byl i vzpomínaný Daniel Volopich.

Vladimíra Kremlíka, kterého v pondělí čeká návštěva u prezidenta Miloše Zemana, oslovily minulý týden Hospodářské noviny, aby vysvětlil zmiňovanou smlouvu a svůj podíl na ní. Kremlík tvrdí, že pouze plnil vůli tehdejšího vedení, které o vypsání zakázky na rámcovou smlouvu rozhodlo.

"Vše proběhlo podle zákona o veřejných zakázkách a soutěž nebyla nikdy nikým zpochybněna, přestože byla opakovaně přezkoumávána i ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž," odpověděl Kremlík. Pokud podle něj rámcová smlouva posloužila i k vyplacení odměn za jiné než právní úkony, jednalo se o pochybení úředníků, k němuž ale došlo až po jeho odchodu, dodává Vladimír Kremlík.

Na jeho stranu se staví i jeho tehdejší nadřízený náměstek Rudolf Vyčichla. "To by úkol od ministra Řebíčka, na kterém se dělalo několik měsíců. Pan Kremlík jej jako úředník musel splnit," vysvětlil situaci. Podle bývalých zaměstnanců ministerstva ale měl Kremlík možnost smlouvu nepodepsat.

Sazba 4500 Kč za hodinu

Že je smlouva v některých bodech neobvyklá, se potvrdilo poté, co se ekologickému spolku Děti země podařilo u soud vymoci zveřejnění smlouvy.

Obsahovala právní úkony až za částku 4500 korun na hodinu, nebo možnost externích právníků nechat si zaplatit za služby, které by zvládli právníci ministerstva dopravy či dalších státních organizací, jako je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pochybnosti nad smlouvou potvrdily i závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ze září 2013.

Hospodářské noviny poprvé poukázaly na pochybnosti kolem smlouvy v roce 2011. V tehdejších článcích poukazovaly mimo jiné právě na to, že ze státního rozpočtu se platily i běžné práce, které by zvládli zaměstnanci úřadu.

Například 22. února 2008 si ministerstvo zadalo vypracování nové vyhlášky, jak postupovat v případě řidičů, kteří se tzv. "vybodovali" neboli ztratili maximální počet trestných bodů při dopravních přestupcích. Ve stejné době se také ministerstvo nechávalo zastupovat ve sporu u antimonopolního úřadu, který dal ministerstvu pokutu 50 tisíc korun za účelové rozsekávání zakázek. Když úřad potřeboval nakoupit propagační předměty k bezpečnosti provozu, opět sáhl po externistech. Externí advokáti se hájili tím, že řešili i složité kauzy, které by ministerští právníci nezvládli.

Hospodářské noviny se Vladimíra Kremlíka minulý týden zeptaly také na to, zda skutečně po odchodu z ministerstva dopravy nastoupil do zmiňované Volopichovy advokátní kanceláře. K tomu se jasně nevyjádřil. "Jsem vázán advokátní mlčenlivostí. Jako advokát jsem byl vázán rovněž stavovskými předpisy včetně etického kodexu. Do žádného střetu zájmů jsem se nikdy nedostal," reagoval na dotaz.

V jeho životopisu, dostupném na internetu, je ale po účinkování na ministerstvu dopravy uvedena již zmiňovaná advokátní kancelář, jejímž spolumajitelem byl Daniel Volopich. V životopise také stojí, že po odchodu z kanceláře v roce 2011 dělal Kremlík dva roky konzultanta zástupce starosty na Praze 5, do roku 2015 byl i samostatný advokát a od roku 2015 začal pracovat na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde je v současnosti náměstkem pro Právní služby a hospodaření s majetkem.

Pokud by se premiér Babiš rozhodl skutečně Kremlíka na místo ministra dopravy navrhnout a prezident by ho jmenoval, stal by se tak součástí jeho vlády muž, který pracoval pro Babišem často kritizovaného ministra dopravy Aleše Řebíčka z ODS.

Jak ukazují i stenozáznamy z Poslanecké sněmovny, Andrej Babiš mnohokrát Řebíčka jmenoval jako příklad politika, za kterého docházelo údajně k největšímu rozkrádání státem spravovaných prostředků.