Prezident se zajímal o solární kauzu, jejíž aktérky soud propustil na svobodu

Mezi soudní případy, o které se intenzivně zajímá prezident Miloš Zeman, patří také případ bývalé vedoucí odboru licencí Energetického regulačního úřadu Michaely Schneiderové. Podle rozsudku v kauze, ve kterém byli odsouzeni i synové miliardáře Zdeňka Zemka, měla strávit ve vězení sedm let. Koncem loňského roku ji však propustil z vězení Nejvyšší soud v Brně.

Je to kauza, která se táhne už několik let, padají v ní protichůdné rozsudky a některé z těch, kteří sedí ve vězení, soudci nečekaně pouštějí na svobodu. A je to také kauza, o kterou se intenzivně zajímá prezident Miloš Zeman.

Nejvíce rušno je kolem dvou žen, Aleny Vitáskové a Michaely Schneiderové, které pracovaly na Energetickém regulačním úřadu v Praze. Vitásková byla ředitelkou, Schneiderová vedoucí důležitého odboru licencí. Obě byly odsouzeny k vysokým trestům za to, že měly pomoci majitelům solárních elektráren, ovšem následně zasáhly vyšší soudy. Nejdříve putovala na svobodu Vitásková a loni v prosinci také Schneiderová.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ale odmítá, že by prezident nebo jeho spolupracovníci na soudy jakýmkoliv způsobem "tlačili" a snažili se výsledek ovlivnit. "Pan prezident se o oba případy zajímal, ale rozhodnutí bylo na soudech, veškeré jeho jednání v těchto věcech bylo veřejné," sdělil Ovčáček. Aktuálně.cz.

Podobně reagoval mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, který tlumočil odpověď předsedy soudu Pavla Šámala na dotaz, zda se někdo z Pražského hradu nesnažil spojit se soudci ve snaze dovolací řízení ovlivnit. "Žádné takové snahy jsem rozhodně nezaznamenal a nemám ani informace o tom, že by se v této věci pokoušel někdo jakkoli intervenovat u jednotlivých členů trestního senátu, který o dovolání rozhodoval," vzkázal předseda Šámal.

Proč byla úřednice osvobozena? Podrobnosti nejsou zatím veřejné

Zájem prezidenta o obě ženy by mohl na první pohled působit nepochopitelně. Solární elektrárny a jejich majitelé jsou často terčem jeho ostré kritiky až odsudku, mnohdy je označuje za solární barony. Vitásková a Schneiderová přitom podle některých rozsudků těmto "baronům" pomohly, protože jim ponechaly licence k velmi výhodnému provozu elektráren navzdory tomu, že jim tyto licence měly odebrat.

Konkrétně měly pomoci známému miliardáři Zdeňku Zemkovi, který podniká v několika oblastech. V regionální osobní dopravě je jeho společnost s více jak 1400 autobusy druhá největší v Česku, další společnost Z-Group je čtvrtá největší v zemi a jeho firma Royal Spa vlastní sedm lázeňských komplexů a jeden hotel. Kromě toho je i majitelem prvoligového fotbalového klubu 1. FC Slovácko.

Největší problémy ale mají jeho synové Alexandr a Zdeněk Zemkovi, kteří vlastní solární elektrárny v Chomutově. Oba nyní sedí ve vězení, protože podle několika soudních rozhodnutí získali podvodem licence k provozu svých elektráren do konce roku 2010, takže měli nárok na mnohem výhodnější výkupní ceny energie. Podle soudu zfalšovaly revizní zprávy, protože kdyby povolení k provozu získali až v roce 2011, už by získávali za energii podstatně menší částky. V průběhu dvaceti let by byl tento rozdíl podle soudů až dvě miliardy korun.

Vitásková a Schneiderová seděly se Zemkovými na lavici obžalovaných proto, že podle soudů měly Zemkovým odebrat licence na provoz elektráren. Ony to ale neudělaly a Zemkovi tak mohli inkasovat výhodnější částky za výkup energie. "Z pozice úřední osoby pomohla jinému k obohacení, ke kterému nakonec nedošlo. Zneužila svého postavení, i když věděla o pochybnostech kolem obou elektráren," zdůvodňoval v roce 2016 trest pro Vitáskovou předseda senátu Krajského soudu v Brně Aleš Novotný.

Jak ale čas běžel, měnil se i pohled soudů na celou záležitost. Zatímco v případě Zemků jsou soudy jednotné a nadále je drží ve vězení, u Vitáskové a Schneiderové je situace jiná. Zatím naposledy se to ukázalo loni v prosinci, kdy Nejvyšší soud v Brně řešil dovolání Schneiderové, kterou okamžitě nechal propustit z vězení. Proč tak učinil, nelze zatím zjistit.

"Odůvodnění rozsudku ještě nebylo vyhotoveno. Běží třicetidenní lhůta," sdělil mluvčí soudu Tomíček. Lhůta by měla skončit v těchto dnech, ovšem ani potom se veřejnost detaily nedozví, nejdříve se s nimi musí seznámit všichni dotčení.

Přesto existuje někdo, kdo už základní informace o rozsudcích má - prezidentské kancelář.

"Kancelář si průběžně ještě před rozhodnutím telefonicky zjišťovala na naší informační kanceláři, zda je již rozhodnuto. To, že bylo rozhodnuto, pak pravděpodobně zjistila z veřejné databáze InfoSoud, kam se obratem přenáší informace o skončených případech. Poskytl jsem proto se souhlasem předsedy senátu JUDr. Vladimíra Jurky Kanceláři prezidenta republiky informaci, že jedním z výroků rozhodnutí bylo rozhodnuto o okamžitém propuštění paní Schneidrové z výkonu trestu," sdělil Tomíček.

Možná budu o milosti uvažovat, tvrdil prezident

Podle informací Aktuálně.cz vysvětlovala prezidentská kancelář svůj zájem tím, že na Hrad přišla žádost o udělení milosti pro tuto odsouzenou a k projednání žádosti je potřeba rozsudek znát. Žádost podal spolek Spravedlnost pláče, který sdružuje přátele podnikatele Zdeňka Zemka a jeho synů. Tuto informovaci potvrdil předseda spolku Petr Vašát, kterého se Zemkem seniorem spojují osobní i podnikatelské vazby.

Prezident Zeman ale dával najevo, že ho případ Schneiderová zajímá ještě i před rozsudkem, o čemž svědčí jeho slova v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov loni v říjnu. Moderátor Jaromír Soukup se Zemana zeptal, jestli neuvažuje o milosti pro Schneiderovou. "Možná někdy dlouhodobě budu o tom uvažovat, co mi navrhujete. Současně ale musím říci, že jsem požádal své právní oddělení, aby zpracovalo materiál, ve kterém byly argumenty proti ní," řekl Zeman.

Podle mluvčího Ovčáčka chtěl Hrad pouze informace k případu. "Pan prezident si v této záležitosti nechal vypracovat podklad, takže musely být osloveny různé instituce, kterých se toto týkalo. Na základě toho pan prezident oznámil, že milost neudělí," řekl mluvčí s tím, že stejné stanovisko platí také v případě dalších souzených.

Z prezidentových dřívějších výroků vyplývá, že v celé této kauze má jeho sympatie především Alena Vitásková, které loni udělil vysoké státní vyznamenání. O tom, že by s jeho podporu mohli počítat Zemkovi, zatím nic nesvědčí, byť zmiňovaný spolek Spravedlnost pláče i Zemek senior na prezidenta "tlačí".

Zemek povídal, Zeman příliš neposlouchal

Podnikatel Zemek využil předloňskou podzimní návštěvu Zemana na severu Moravy k tomu, že ho pozval do svých lázní Darkov, kde ho s některými částmi kauzy seznamoval.

"Měl jsem s ním dost dlouhou debatu, vykládal jsem mu o tom, ale on vůbec nezareagoval. Přitom mě dlouho zná, dělal jsem mu i kampaň," říká Zemek, který si je ale vědom toho, že s velkou vstřícnosti Zemana ke svým synům počítat nemůže. Nemluvě o milosti. "Že by něco takové udělal pro solární 'barony', jak s oblibou říká, nebo miliardářské synky? Vůbec nemůžeme chtít, aby se případem zabýval," řekl Zemek.

Přesto nelze říci, že by on nebo spolek Spravedlnost pláče nevkládal do prezidenta naděje. Svědčí o tom dopis, který o celé věci zaslal spolek právě na Hrad. Předseda Vašát ale tvrdí, že toto psaní nebyla žádost o milost pro Zemkovy. "Toto jsme zatím v našem spolu neřešili, protože jsme si vědomi, že by to bylo složitější. Popsal jsem ale panu prezidentovi na osmi stránkách vše kolem této věci, aby byl co nejvíce informovaný," sdělil Vašát, kterému už prezident odpověděl. Napsal, že se s kauzou podrobně seznámil a věří v opravné soudní prostředky.

Vitáskovou ale zřejmě čeká další soud. Přestože mluvčí Nejvyššího soudu Aktuálně.cz sdělil, že s výjimkou Schneiderové jsou zatím informace o rozsudku nad Zemkovými a dalšími neveřejné, na setkání spolku minulý týden v Pražském Obecním domě bývalý soudce Pavel Kučera rozsudky oznámil.

"V případě synů pana Zemka byl rozsudek potvrzený, u paní Vitáskové soud vyhověl stížnosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, takže případ se bude opět projednávat," oznámil Kučera.

Sama Vitásková Aktuálně.cz sdělila, že je pro ni tato informace zcela nová a dalšího soudu se nebojí. "Pro mě už dnes není nic šokujícího. Jsem politicky stíhaná v demokratické zemi, jsem obětí systému a lobbisticko politických skupin, které ovládají tento stát za pomoci justice. A zároveň mě tento stát vyznamenal, když jsem dostala státní vyznamenání od pana prezidenta," tvrdila přítomný neurčitě Vitásková, která má o svých kauzách web drzaholka.cz.

Vitásková bude možná kandidovat na prezidentku

Mimochodem, na setkání v Obecním domě na podporu synů Zdeňka Zemka, stejně jako Vitáskové a Schneiderové, předseda spolku Vašát oznámil, že spolek navrhne Vitáskovou na prezidentu České republiky. "Je to odvážná a vzdělaná žena, byla by to výborná první prezidentka naší země," tvrdíl Vašát před Vitáskovou, která následně Aktuálně.cz řekla, že si bude muset takový návrh promyslet. "Mně už ale nemůže nic překvapit," usmívala se.

Všichni odsouzení mají ještě naději za situace, kdy by ministr spravedlnosti Jan Kněžínek podal stížnost pro porušení zákona. Spolek se už na Kněžínka obrátil a on poslal loni 18. prosince odpověď. Podle mluvčího úřadu Vladimíra Řepky ministr spolku vysvětlil, co může a nemůže podle zákona udělat. "Odepsal, že mu nezbývá, než vyčkat na vyhotovení a rozeslání rozhodnutí dovolacího soudu. Teprve poté bude možné zvažovat případné další postupy v souladu se zákonem," přiblížil psaní ministra mluvčí Řepka.

Ze všeho nejdříve ale čeká podnikatele Zdeňka Zemka soud, který je obdobný jako v případě jeho synů. Podle obžaloby i on podepsal na konci roku 2010 dokumenty, podle kterých vydával nedokončenou elektrárnu za hotovou. zatímco u jeho synů šlo o pozemní solární elektrárny Saša - sun a Zdeněk - sun, v jeho případě šlo panely, které byly na střeše budovy. Podle žaloby způsobil do konce roku 2015 škodu 89 milionů korun a celkově by mohla být škoda až 360 milionů korun.

Setkání na podporu uvězněných synů podnikatele Zdeňka Zemka v Obecním domě v Praze | Video: Radek Bartoníček | 02:32

"Jsem optimista, že všechno dobře dopadne, protože jsem se já ani mí synové nic špatného nedopustili, je to obrovská nespravedlnost, co se v této zemi odehrává," sdělil Zeman senior Aktuálně.cz.

Může přitom počítat s mohutnou podporou zmiňovaného spolku Spravedlnost pláče, což bylo patrné i při setkání v Obecním domě. Spolek kromě toho, že oslovil všechny poslance, senátory a členy vlády, vydal o celé kauze také knížku, podpořil vznik dokumentu a chystá animovaný krátký film a také celou řadu setkání s veřejností. Na nich vystoupí také někteří známí umělci, například Felix Slováček, který zahrál krátce i v Obecním domě, kde Zemka podpořil i bývalý šéf Akademie výtvarných umění Milan Knížák.

"Poznal jsem pana Zemka jako podporovatele kultury, po mnoho let sponzoroval intermediální školu Akademie výtvarných umění, díky tomu jsme mohli jezdit do zahraničí a mohli pořádat plenérové semináře a vybudovali tak celou sbírku věcí, které tam vznikly," tvrdil Knížák.