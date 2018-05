Peksovi za výroky o Babišově zneužívání dotací trest nehrozí. Výbor s ním řízení nezahájil

Babiš tvrdí, že ho Peksa na jednání se švédskými poslanci urazil, když o něm hovořil jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. Pirátský poslanec se bránil slovy, že šlo o konstatování faktu.

Praha - Poslanci pirátů Mikuláši Peksovi nehrozí postih za výroky o zneužívání evropských dotací na adresu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Sněmovní mandátový a imunitní výbor s Peksou disciplinární řízení nezahájil. Novinářům to řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Výbor ale v usnesení vyzval všechny poslance, aby se v zahraničí zdrželi nevhodných výroků.

Babiš tvrdí, že ho Peksa na jednání se švédskými poslanci urazil, když o něm hovořil jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. Pirátský poslanec se bránil slovy, že šlo o konstatování faktu. Ministerského předsedu policie podezírá z dotačního podvodu v případu Čapí hnízdo.

"Zjevně to nebylo urážkou," komentoval úterní verdikt výboru o nezahájení disciplinárního řízení jeho člen za piráty Jakub Michálek. Nedovede si ale také představit, co by na seznamu politicky nevhodných výroků mělo být.

"Výbor dal jasný signál, že je potřeba, aby každý poslanec bez ohledu na politickou stranu zachovával principy slušného chování, vyjadřování a byl si vědom, že má hájit Českou republiku, nikoli sehrávat roli, která by ji poškozovala v zahraničí," řekl k tomu Grospič.

Členové výboru odmítli také podnět směřující vůči poslankyni ANO Heleně Válkové. Poslankyně podle serveru Novinky.cz na jednání jednoho z výborů při kritice postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí a opatrovnických soudů použila pro své argumenty osobní údaje konkrétního dítěte. Výbor nevyhověl podnětu právní zástupkyně, Válkové výrok je podle Grospiče plně krytý svobodou projevu poslance ve sněmovně.

V disciplinárních řízeních hrozí peněžitý postih až do výše jednoho poslaneckého platu.