Nemám potřebu se hájit, říká ministr školství Plaga, kterého by mohl vystřídat Vokřál

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zvažuje nečekanou změnu ve své vládě. I když je za nejvíce ohroženého člena kabinetu považovaný ministr dopravy Dan Ťok, v kuloárech se mluví o jiné změně. Podle několika zdrojů Babiš přemýšlí o výměně ministra školství Roberta Plagy. Nahradit by ho mohl bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Deník Aktuálně.cz mluvil minulý týden s exprimátorem Brna Petrem Vokřálem hned po jeho setkání s premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Exprimátor tvrdil, že na setkání nedostal žádnou konkrétní nabídku ohledně své budoucnosti. "Schůzka skutečně proběhla, ale nerad bych o ní říkal detaily. Bavili jsme se spíš obecně, žádnou konkrétní nabídku jsem od pana předsedy nedostal," sdělil Vokřál.

Babiš zvažuje "nasadit" Vokřála na ministerstvo školství, kde není příliš spokojený s ministrem Robertem Plagou. Vokřál ale do včerejšího dne nechtěl tuto informaci komentovat, ve čtvrtek s ní však přišly Lidové noviny, které ji mají podle svých informací ze tří nejmenovaných zdrojů.

"Tři na sobě nezávislé zdroje z vládních kruhů, které si přály zůstat v anonymitě, uvedly, že namále má především ministr školství. Důvodem mají být názorové střety ohledně financování sportu. Zdroje LN se shodují, že adeptem na uvolněné křeslo by byl bývalý brněnský primátor Petr Vokřál," píše list.

Redakce Aktuálně.cz se proto ve čtvrtek ráno opět s exprimátorem Vokřálem spojila. "Není to vůbec hotová věc, než se s panem premiérem na něčem domluvím, nechci to opravdu komentovat. Vůbec nevím, jak někdo na takovou informaci přišel, spekulací je dost, vše závisí na premiérovi," sdělil Vokřál.

Plaga: Není na místě, abych se hájil

Sám ministr v reakci na spekulace prohlásil, že podle něj není na místě, aby sám sebe hájil. "Záleží, jak to vidí terén, tedy oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Za sebe jsem toho názoru, že v odborné rovině se během roku mého působení řada věcí na ministerstvu daří a spousta je rozpracovaná. Mým cílem vždy bylo resort stabilizovat a oprostit se od zavedené myšlenky, že co ministr, to spousta nápadů a nepromyšlených změn. To je něco, co školství v posledních letech spíše škodilo," uvedl Plaga pro Aktuálně.cz.

Zda skutečně výměna ministra nastane, ukáží příští týdny. Hnutí ANO čeká brzy volební sněm, kde měl Vokřál možnost kandidovat na prvního místopředsedu hnutí ANO. Nakonec ale bude patrně pokračovat jako druhý muž hnutí dosavadní místopředseda Jaroslav Faltýnek.

Manažer s výbornou emoční inteligencí

Vokřála přivedl do politiky právě Faltýnek. V roce 2014 vedl v Brně coby takřka neznámý politik kandidátku hnutí ANO, stal se primátorem a letos komunální volby opět vyhrál. Sestavit vládní koalici se mu však tentokrát nepodařilo, zůstal "jen" opozičním zastupitelem v Brně a na kraji vládním zastupitelem.

Podle Faltýnka je však Vokřál člověk, který se do politiky perfektně hodí. "Proto jsem mu jako první v minulosti nabídl místo někde na ministerstvu, tehdy byl předsedou představenstva mezinárodní firmy A. S. A. ve Vídni, věděl jsem, že je to velmi schopný člověk a manažer s výbornou emoční inteligencí, která se do politiky hodí," řekl o něm v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Dávalo by tak smysl, že mu hnutí ANO nabídne takovou pozici, aby ho ve vysoké politice udrželo. Byť konkrétně se školstvím zkušenosti nemá - krom jeho studií. Je absolventem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Sám Vokřál ale dává najevo, že si případné nové politické angažmá chce pořádně rozmyslet. "Dejte mi na rozhodnutí několik týdnů. Nikdy jsem nebyl na politice finančně závislý. Chci si vyčistit hlavu a vydechnout si. Uvidím, kam mě vítr zavane," uvedl minulý týden.