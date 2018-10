Lidé se mohou obracet na soudy kvůli obecním volbám, mají na to deset dní

před 1 hodinou

Deset dní mají od středy lidé v Česku na to, aby se obrátili na správní soudy v případě, pokud by měli pochybnosti o regulérnosti víkendových komunálních voleb. U Nejvyššího správního soudu pak mohou napadnout senátní volby v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli už v prvním kole zvoleni Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). Občanští demokraté se chtějí do konce týdne rozhodnout, zda se obrátí na soud s podnětem na přepočítání hlasů v Turnově. Krajský soud v Ústí nad Labem možná bude muset řešit podnět z Moldavy v Krušných horách, kde padlo trestní oznámení kvůli nahlášení 17 nových obyvatel. Policie se zabývá také možným ovlivňováním výsledků v Bílině nebo i v Ústí nad Labem.