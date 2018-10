Konec války růží a všichni k pumpám, vyzývá Hašek ČSSD kvůli obřímu dluhu Altnerovi

Informace o tom, že dědicové advokáta Zdeňka Altnera vyzvali ČSSD k zaplacení dlužné částky 338 milionů korun za to, že nepodají návrh na exekuci majetku strany, může zásadně ovlivnit sobotní jednání Ústředního výkonného výboru ČSSD.

Praha - Po debaklu v loňských parlamentních volbách, na který navázal i neúspěch v nedávných komunálních a senátních volbách, doléhá na ČSSD další nepříjemnost. Pouhé dva dny před jednáním ústředního výkonného výboru strany, na které v sobotu do Hradce Králové dorazí přes 200 členů, se ozvali dědici advokáta Zdeňka Altnera. Těm strana podle více než dva roky starého rozsudku dluží 338 milionů korun.

Sociálním demokratům tak přibyl další závažný problém, který budou muset v sobotu řešit. Už tak jsou přitom ve sporu ohledně toho, jak a kam by měla strana dál směřovat, jestli by měli příští rok volit předsedu strany všichni členové nebo jestli je nyní potřebná obměna jejich ministrů. Je ale možné, že všechny tyto spory přehluší debata o tom, jak reagovat na výzvu Altnerových dědiců.

Jejich nabídka je jasná: Ať sociální demokraté stáhnou dovolání proti rozsudku městského soudu z března 2016, podle kterého mají zaplatit 338 milionů korun, a tyto peníze do čtyř měsíců zaplatí. Pokud tak učiní, nepřikročí dědicové během této doby k prodeji nemovitostí v exekuci, což se vztahuje i na Lidovým dům, kde strana sídlí.

Předseda strany Jan Hamáček ve čtvrtek večer zareagoval sdělením, že ČSSD zatím žádný návrh od dědiců Altnera neobdržela. "Pokud se tak stane, bude předán k posouzení právním zástupcům a ČSSD se k němu bude moci seriózně vyjádřit. Důvod ke zpětvzetí dovolání ČSSD nemá a do doby jeho projednání Nejvyšším soudem nelze provést exekuci," napsal na sociální sítě.

I přes toto prohlášení je jasné, že oznámení Altnerových dědiců přinese mezi straníky další neklid. Svědčí o tom už první reakce, například slova bývalého místopředsedy strany Michala Haška.

"Pokud je obsah článku (o požadavku Altnerových dědiců) pravdivý, tak konec války růží a všichni k pumpám. Konec hrátek na hodné a zlé včetně sobotního ÚVV a rozdávání černých Petrů," napsal Hašek na sociální sítě.

Požaduje okamžitou analýzu ekonomického stavu strany a právních sporů spojených s touto kauzou včetně návrhu na další postup. "Každý jiný postup znamená, že poslední 'zhasne a zatáhne roletu', v tomto případě možná při potenciálně neuhrazené faktuře za elektřinu jenom 'zatáhne roletu'," napsal Hašek.

Ačkoliv nemá žádnou významnou stranickou funkci, jeho hlas má stále svou váhu. A to nejen kvůli své minulosti - byl předsedou poslaneckého klubu, místopředsedou strany, osm let jihomoravským hejtmanem a předsedou Asociace krajů. I když jeho pověst značně utrpěla kvůli lhaní o lánské schůzce, nadále má o straně přehled. Má blízko k prvnímu místopředsedovi Jiřímu Zimolovi a patří ke spolupracovníkům ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Pod Haškovým vzkazem nastala polemika, která se mimo jiné týká odpovědnosti za tento problém s dluhem. Hašek se hájí tím, že již téměř pět let není součástí vedení strany. Zároveň avizuje, že se bude zajímat, co hodlá vedení strany dělat a jak se to dotkne například zaměstnanců aparátu ČSSD.

Celá záležitost s advokátem Altnerem se táhne od roku 1997, kdy zastupoval ČSSD ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Strana vyhrála a podle pozdějšího rozsudku soudu měla Altnerovi za podíl na výhře vyplatit odměnu. To se nestalo. Altner se bránil a pražský městský soud před dvěma lety rozhodl, že mu má ČSSD zaplatit 18,5 milionu korun, plus smluvní pokutu 318 milionů korun. Strana podala proti rozhodnutí soudu dovolání k Nejvyššímu soudu. Advokát Altner mezitím zemřel a dosud probíhalo dědické řízení.