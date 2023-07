Je tu prostor pro zlepšení. Jurečka reaguje na alarmující průzkum pro lidovce

Předseda lidovců Marian Jurečka ve videorozhovoru pro Aktuálně.cz komentuje nejnovější průzkum agentury Median, ve kterém jeho strana spadla na dlouholeté minimum. S pouhými dvěma procenty by se nedostala do sněmovny a předstihla by ji například Přísaha nebo Trikolora. "Musíme daleko lépe komunikovat věci, které děláme," tvrdí Jurečka.

7:39 Marian Jurečka poskytl Aktuálně.cz rozhovor v den, kdy podle průzkumu agentury Median má jeho strana pouhé dvě procenta voličů. | Video: Radek Bartoníček

"Žádnou radost z toho nemám," komentuje průzkum Jurečka, který ve vládě vede ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj současné období není jednoduché pro celou vládní koalici. Tvrdí ale, že jeho strana udělala spoustu dobrých kroků. "Je tu velký prostor, abychom věci lépe vysvětlovali," uvádí. Jak by nyní dopadly volby do Poslanecké sněmovny? ANO: 35,5 %

ODS: 14 %

Piráti: 11 %

SPD: 10 %

STAN: 5,5 %

TOP 09: 5 %

SOCDEM: 4 %

Zelení: 2,5 %

KSČM: 2,5 %

Trikolora: 2,5 %

Přísaha: 2,5 %

KDU-ČSL: 2 % Zdroj: Průzkum agentury Median z 21. července 2023

