Bělobrádek: Do konce roku řeknu, zda v čele KDU-ČSL skončím. Rozhodnu se po volbách

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek stojí na rozcestí své politické kariéry. Rozhodnou i říjnové senátní volby, ve kterých kandiduje na rodném Náchodsku. Po jejich skončení začne běžet lhůta, během které oznámí, zda bude chtít na jaře příštího roku obhajovat post předsedy. "Je otázka, jestli by strana nepotřebovala nějaký nový impulz," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Pokud vás lidé zvolí do Senátu, nebudete už na sjezdu KDU-ČSL v březnu příštího roku kandidovat na předsedu?

Pavel Bělobrádek: Mandát předsedy strany budu každopádně vykonávat až do konce, tedy do jara příštího roku. Po senátních volbách se ale rozhodnu, jestli budu kandidovat na předsedu. O všem dalším rozhodne sjezd.

Vy ještě nejste rozhodnutý, jestli byste chtěl vést nadále KDU-ČSL?

Ještě nejsem rozhodnutý, uvidíme po senátních volbách.

A jak dlouho po senátních volbách to oznámíte?

Určitě to bude předtím, než začnou výroční členské schůze místních, okresních a krajských organizací KDU-ČSL. Bylo by velmi nefér, kdybych to do té doby neřekl. Členská základna musí znát mé rozhodnutí, abych případně mohl dostávat nominace na předsedu. Tak jak je to ve standardních, demokratických a tradičních stranách běžné.

Kdy to tedy oznámíte?

Mezi říjnem a prosincem, kdy proběhne celostátní konference KDU-ČSL. Musím si to velmi dobře rozmyslet.

Co když v senátních volbách nevyhrajete? Bylo by potom pravděpodobnější, že jako předseda strany skončíte?

I kdybych nevyhrál, tak zůstanu předsedou do března příštího roku. A opět bych si do konce roku rozmyslel, jestli opět kandidovat do čela strany.

Měl jsem pocit, že spíš směřujete k odchodu z vedení. Sám jste v minulosti několikrát váhal, zda pokračovat. Z vašich příspěvků na sociálních sítích mi připadá, že jste nejšťastnější doma s rodinou ve svém senátním obvodu.

Rodina bude určitě hrát v mém rozhodování velmi důležitou roli. Poslední roky jsem byl doma málo, navíc kluk jde letos do školy. Je také otázka, jestli by strana nepotřebovala nějaký nový impulz.

A potřebuje nový impulz?

Já považuji za úspěch, že jsme se vrátili do Poslanecké sněmovny a za posledních osm let nebylo slyšet o žádných rozporech uvnitř KDU-ČSL Jediný, kdo se občas vymezuje, je náš senátor Jiří Čunek, ale to je solitér. Ale nejsou u nás žádná křídla, žádné souboje, nic, co bývá vidět například v ČSSD a dřív také v ODS.

Takže spíš uvažujete o opětovné kandidatuře na předsedu?

Musím si opravdu promyslet, jestli má trenér zůstat u mužstva další sezonu, nebo jestli bude pro mužstvo lepší nějaký nový impulz.

Rozbroje u vás ve straně nejsou, nebo alespoň nejsou navenek vidět, ale jste všichni spokojeni s počtem deseti poslanců a preferencemi kolem šesti sedmi procent? Předsedové KDU-ČSL mívali větší ambice.

Samozřejmě že ano, proto i já a další uvažujeme, jak získat ještě více voličů. Je ale také pravda, že jsme kromě ODS ztratili v loňských parlamentních volbách nejméně, ztratili jsme asi jedno procento, kolem 43 tisíc hlasů, zatímco TOP 09 ztratila kolem sedmi procent a statisíce hlasů a o ČSSD ani nemluvím. To bylo tak půl milionu hlasů. Takže výsledek voleb nepovažuji za až tak velký průšvih, nebyla to žádná tragédie. Ano, nebyl to úspěch, ale ani katastrofa jako třeba v roce 2010, kdy jsme se do sněmovny nedostali.

Proč se vaší straně ale nedaří oslovit více voličů?

To bychom si měli letos vyříkat na ideové konferenci a potom hlavně na sjezdu. Určitě se o tom bude mluvit také v prosinci na zmiňovaných místních, okresních a krajských konferencích.

Cítíte ve straně nespokojenost s vaším účinkováním v čele KDU-ČSL?

Po volbách se ozývaly hlasy, že by se měl svolat sjezd. Byly to ale velmi marginální názory. Drtivá většina ale usoudila, že nemá smysl dělat unáhlená rozhodnutí. Samozřejmě že kdybychom se do sněmovny nedostali, hned bych rezignoval. Ale když jsme to srovnali s ČSSD, TOP 09 nebo komunisty, tak naše ztráty byly oproti nim velmi malé.

Nejste až příliš spokojený?

Určitě ne. My se například snažíme otevírat stranu mladým a vzdělaným lidem, což se nám určitě daří, i když nám zároveň odešla část penzistů ke konkurenci. Navíc tady některé strany vyvolaly paniku ohledně uprchlíků, což se ukázalo, že byl od nich jen velký blábol. I proto věřím, že se nám část voličů vrátí.

Jste i s odstupem času přesvědčený, že bylo správné jít do opozice a nesedět ve vládě s hnutím ANO a Andrejem Babišem?

Když jsme stavěli kandidátku do komunálních voleb v Náchodě, tak nám několik lidí, kteří nás dříve nevolili kvůli účasti ve vládě s Babišem, tentokrát řeklo: Ano, budeme za vás kandidovat, spojíme s vámi své jméno. Právě proto, že jste zásadoví, avizovali jste, že s ním po volbách loni na podzim nepůjdete, a dodrželi jste to.

Pokud byste už nebyl předsedou, kdo by mohl vést KDU-ČSL po vás?

Nikdy jsem nikoho nedoporučoval a neudělám to ani teď. Myslím si, že kandidáti by se měli snažit získat podporu sami. Ještě by to mohl být ode mě polibek smrti. Hodně bude záležet na osobnosti zájemců o vedení strany. Pokud bych se rozhodl pokračovat, záleželo by hodně na tom, jestli bude mít někdo chuť postavit se eventuálně ve volbách proti mně. Všechno je to otevřené.