Ledová sprcha pro Fialovu vládu. V Americe ukázali, co si o Česku opravdu myslí

Prozápadní kabinet Petra Fialy dělá vše pro to, aby bylo jasné, že Česko patří na Západ. Nejen rétoricky, ale i prakticky. Jenže pořád to nestačí, ukázal titulek článku deníku Wall Street Journal, který Česku přiřknul dost nelichotivé označení.

"Malý bývalý sovětský satelit shání ve světě munici pro Ukrajinu," napsal do titulku americký deník, když informoval, že Česko dokázalo zařídit pro Ukrajinu 800 tisíc kusů munice. Poté, co novináři z USA článek vydali, se proti titulku ohradil například americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet.

"Milý Wall Street Journal, opravil jsem to pro vás," napsal Sabet na sociální síti X (dříve Twitter) a titulek přepsal na: "Třicet let demokratická země a důležitý spojenec NATO". Jistá pachuť přesto zůstala. A připomněla, co si řada obyvatel na západ od Česka o středoevropském regionu stereotypně myslí.

