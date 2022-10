Policie stíhá zastupitele hnutí ANO, je součástí skupiny Blažkova spolupracovníka

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci stíhá po úterní razii související s vyšetřováním možných manipulací s městskými byty osm lidí. Mezi nimi je i lídr hnutí ANO v brněnských Černovicích Radim Suchánek. Je součástí skupiny kolem Otakara Bradáče, vlivného člena brněnské ODS a známého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Toho detektivové podezírají z účasti na korupci v Brně.

Někdejšího Blažkova koncipienta Bradáče policisté prozatím identifikovali jako hlavu skupiny. To se ale podle zdrojů redakce může změnit - v závislosti na tom, co Bradáč vše vypoví. Jak již redakce informovala v minulosti, policisté předpokládají, že Bradáč může vypovídat proti samotnému Blažkovi.

Mezi stíhanými je i nynější zastupitel a lídr hnutí ANO v brněnských Černovicích Radim Suchánek. Ten zároveň pracuje na Správě nemovitostí Brno-střed. Jako pověřený úředník zajišťuje prohlídky městských bytů a nebytových prostor se zájemci o jejich pronájem či koupi. Rovněž provádí šetření související s bytovou agendou.

Předseda brněnského ANO René Černý Aktuálně.cz a Hospodářským novinám řekl, že se zatím Suchánkem nebude zabývat. "Až mi to řeknou žalobci, budu to řešit. Teď to beru jako kachnu," reagoval Černý. Ten zároveň dodal, že Suchánek je politický nováček, protože se stal zastupitelem hnutí ANO teprve v letošních zářijových volbách.

Tajemník radnice Brna-střed Petr Štika redakci řekl, že jakmile se informace o Suchánkově stíhání potvrdí, ukončí s ním úřad pracovní poměr.

Suchánek je už třetím pracovníkem Správy nemovitostí Brna-střed, který je za poslední dobu stíhaný. Letos byl v korupční kauze Stoka odsouzen Petr Kosmák - bývalý šéf Správy nemovitostí. Ten se doznal k účasti na organizované skupině kolem bývalého vlivného člena hnutí ANO a rovněž odsouzeného Jiřího Švachuly. Kosmák je zároveň klíčovým svědkem i v aktuální kauze kupčení s brněnskými městskými byty.

Stíhaný v kauze Stoka je i další bývalý technik radnice Marek Slovák. Dalším stíhaným členem "Bradáčovy skupiny" je Bradáčův "realitní agent" Zdeněk Červinka.