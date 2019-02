Policejní prezident přijel za Zemanem do Lán, ten ocenil stoupající důvěru v policii

Poradní tým prezidenta Miloše Zemana v sobotu za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a policejního prezidenta Jana Švejdara jednal v Lánech o prioritách policie. Na Twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Policejními prioritami podle něj jsou boj proti drogové kriminalitě, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a boj s ekonomickou kriminalitou.

Zeman podle Hamáčka ocenil práci české policie a poukázal na to, že díky jejich práci je Česká republika jednou z nejbezpečnějších zemí světa. "Ocenil také stoupající důvěru veřejnosti v českou policii," řekl Hamáček.

Poradní tým také podle ministra vnitra hovořil o dalším rozvoji policie. "Informoval jsem pana prezidenta, že v loňském roce vláda rozhodla o navýšení počtu policistů o tisíc. Tabulky byly již rozepsány na jednotlivé útvary a postupně se policie snaží je naplňovat. Daří se nám nábor nových policistů," poznamenal.

Dalším tématem byly investice do nemovitostí nebo techniky. Hamáček vyzdvihl plánované rozšíření areálu v Praze na Zbraslavi a vybudování moderního zázemí pro kriminalistický ústav. V oblasti techniky musí podle ministra policie investovat do nových vozidel. "Policie je velmi nutně potřebuje, protože 70 procent vozidel je již za zenitem," řekl. Investice budou směřovat také do nákupů neprůstřelných vest nebo dvou vrtulníků, které budou používány na přepravu Útvaru rychlého nasazení.

Zeman podle Hamáčka upozornil na svou dlouhodobou prioritu, kterou je boj proti finanční a ekonomické kriminalitě. "Ujistili jsme ho, že je to jedna z priorit nového vedení policie. Sekce finanční policie, která je v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu, bude také adekvátně posílena," doplnil.

Poradci prezidenta Zemana se scházejí přibližně jednou měsíčně, naposledy jednali v lednu o zdravotnictví. Poradní tým tvoří třeba kancléř Vratislav Mynář, hlavní poradce prezidenta Martin Nejedlý, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok.