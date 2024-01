Nespíte a říkáte si: Proboha, co jsme mohli udělat jinak? popsal policejní prezident

Devatenáct dní po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přišel policejní prezident Martin Vondrášek se svými lidmi před novináře, aby čelili dotazům, jak policie celou událost zvládla. Na jedné straně ocenil, že podle interního šetření se policie nedopustila vážných chyb. Zároveň přiznal, že on i další se potýkají s výčitkami. "Říkáte si, co jsme mohli udělat jinak," popsal.

Od chvíle, kdy vyšlo najevo, že policisté měli loni v den střelby 21. prosince od 12:20 hodin informaci, že do Prahy míří student filozofické fakulty, který chce patrně spáchat sebevraždu, visí ve vzduchu otázka, zda nemohli tragické události předejít. Zda policie nemohla přes všechnu snahu udělat ještě více, aby zabránila vraždě 14 studentů a pedagogů těsně před 15. hodinou.

"To byla otázka úplně pro všechny. Ze tří set policistů, kteří vyhledali intervenční péči, si myslím, že minimálně desítkám běželo hlavou to samé," okomentoval stejný dotaz policejní prezident Martin Vondráček. "Vy nespíte a říkáte si: Proboha, co jsme mohli udělat jinak, aby k tomu nedošlo?" dodal Vondrášek s tím, že psychologickou pomoc nevyhledali pouze členové jednotek zasahujících na místě střelby, ale také kriminalisté, kteří prošetřovali vraždu v Klánovicích.

Po pachateli klánovické vraždy od 15. prosince intenzivně pátraly stovky policistů a podle jejich tvrzení nebyli vyšetřovatelé daleko od toho, aby pachatele objevili - mezitím se však dopustil útoku na pražské univerzitě.

"Já jsem požádal úřad vnitřní kontroly o prošetření s jediným zadáním: Prosím, prověřte to a řekněte mi, jestli jste našli něco, co mohlo předejít následkům, ke kterým došlo," prozradil prezident, kterého podle jeho slov výsledek kontroly potěšil. Úřad totiž sdělil, že objevil drobné chyby, které však neměly vliv na to, že se nepodařilo zabránit střelbě. "Pro mě je to jakési uklidnění," dodal.

Útočník mohl začít střílet jinde

Obdobné pochybnosti přiznal také ředitel pražské policie Petr Matějček. "Nám se to také honí hlavou. Nemyslete si, že my o tom nepřemýšlíme. Ale musíme vycházet z toho, co jsme věděli v tu dobu," řekl a znovu popsal preventivní zásah, při němž policisté vyklidili budovu v Celetné ulici, kde měl mít pachatel přednášku. Zároveň tehdy vyšetřovatelé lokalizovali jeho telefon v nedaleké Pařížské ulici. Centrum Prahy přitom bylo v tu dobu plné turistů mířících například na adventní trhy na Staroměstském náměstí. "Představte si, kdybychom čistě hypoteticky evakuovali hlavní budovu, a pachatel by začal střílet například na židovském městě. To by bylo ohromné krveprolití," řekl Matějček.

"Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, nás to samozřejmě také trápí," prohlásil a postup policistů hájil s tím, že neměli k dispozici některé důležité informace. Podle něj sice policisté věděli, jak se jmenuje podezřelý, ale v době před útokem údajně nevěděli, že má u sebe řadu zbraní a může se dopustit hromadného útoku. "Pracovali jsme s variantou, že jde o člověka, který chce spáchat sebevraždu," znovu zopakoval Matějček.

Policejní prezident znovu zdůraznil také fakt, že pachatel neměl v trestním rejstříku žádný zápis. "V takovém případě prověřujete trestní minulost té osoby ve všech informačních systémech policie. A my jsme prostě k tomuto 24letému člověku nenašli jediný záznam v našich evidencích. To je pro každého noční můra. Osamělý vlk a nepopsaný list. A to se bohužel v tomto případě stalo," posteskl si Vondrášek.

Video: Policie vysvětlila souvislost mezi vraždou z Klánovic a střelbou na FF UK (22. 12. 2023)