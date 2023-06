Pokuty za znásilnění nebudou. Veřejnost si návrh špatně vyložila, hájí resort Blažek

Před dvěma týdny představilo ministerstvo spravedlnosti návrhy na změnu trestného činu znásilnění. Nové znění zákona vzbudilo vlnu kritiky. Úřad v textu počítal například s tím, že za znásilnění i další sexuální trestné činy budou soudy moci v širší míře ukládat peněžité tresty. "Za návrhem byl dobrý úmysl. Veřejnost ale vyznění textu nepochopila, změníme ho," říká nyní ministr Pavel Blažek.

"Z diskuse o změně definice znásilnění vyplynula nutná změna navrhovaného textu o ukládání peněžitých trestů. Byl sepsán právníky tak právnicky, že je nevysvětlitelný," popisuje ministr spravedlnosti spory kolem části nové verze zákona. Ten ukládá, že u znásilnění, nesouhlasného pohlavního styku, sexuálního nátlaku i pohlavního zneužití ministerstvo bude pachatel potrestán "odnětím svobody nebo peněžitým trestem".

Podle Blažka se o návrhu ve sněmovně teprve debatuje, jeho prvotní variantu si však veřejnost špatně vyložila. "Šlo pouze o návrh, který není ani v procesu. Peněžité tresty se v textu objevily proto, aby z fondu obětí mohli poškození dříve dostávat peníze. To nelze zařídit jinak než touto větou. Úplně na ni zapomeňte, protože se nedá vysvětlit," komentoval úpravu zákona v pořadu Spotlight.

Ministr také chce, aby sexuální trestné činy proti dětem mladším pěti let byly napříště vždy znásilněním, nikoliv mírněji postižitelným pohlavním zneužitím. Dítě tohoto věku bude vždy chápáno jako bezbranné. Sexuálně motivované činy vůči dětem starším pěti let by tak byly hodnoceny jako pohlavní zneužívaní, u kterého je nižší trestní sazba. "Chtěli jsme, aby tam nějaký věk alespoň byl. Hranici pěti let jsme nastavili na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu. Do pěti let je podle něj jisté, že to dítě je bezbranné, taková je praxe," říká. Někteří experti však tuto hranici považují za příliš nízkou.

Výhrady se v odborné diskusi objevují i u samotné definice znásilnění. Stávající úprava v trestním zákoníku vyžaduje překonání fyzického odporu, případně zneužití bezbrannosti například v podobě silné opilosti či duševní poruchy. Ministerstvo spravedlnosti počítá v návrhu s tím, že by oběť musela se sexuálním aktem projevit nesouhlas.

Někteří to ale nepovažují za vhodné a chtějí zavést takzvanou souhlasnou definici znásilnění, podle ní by se zjednodušeně sex bez souhlasu rovnal znásilnění.