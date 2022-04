Exodus před válkou v datech: 85 procent tvoří ženy a děti, mužů je víc než seniorů

Už více než 60 tisíc uprchlíků z Ukrajiny dostalo v Česku vízum s tím, že bude pobývat v Praze. Ačkoliv počet lidí, kteří v hlavním městě dorazí do uprchlického centra v Kongresovém paláci, již několik dní klesá, právě sem míří lidé utíkající před válkou na Ukrajině nejčastěji. Počet uprchlíků už odpovídá 4,6 procenta obyvatel metropole.

Po přepočtu na obyvatele zaznamenaly vedle Prahy příchody uprchlíků nejvíce okresy Plzeň-město a Karlovarsko. Právě Plzeňsko bylo ještě před ruskou agresí na Ukrajině oblíbenou destinací Ukrajinců. Podle Českého statistického úřadu jich zde na konci roku 2020 oficiálně žilo zhruba sedm tisíc, nyní se jejich počet více než zdvojnásobil.

Podobně je na tom Karlovarsko, které je známé především svou ruskou menšinou. Na konci roku 2020 v tomto západočeském okresu žily takřka dva tisíce Ukrajinců, zatímco Rusů jen zhruba 1600. Podle mluvčí karlovarské radnice Heleny Kyselé právě z toho důvodu uprchlíci míří sem. "Svou roli může hrát poměrně silná místní komunita a nějaké osobní vazby či zprostředkované kontakty. Řada lidí z Ukrajiny našla již dříve pracovní uplatnění například v lázeňských a hotelových provozech," upozorňuje Kyselá.

Třináct tisíc nejmenších dětí

Na Karlovarsko, podobně jako do celého Česka, míří převážně ženy s dětmi. Ty v celé zemi tvoří 85 procent ze všech přítomných. Mezi dětmi tvoří nejpočetnější skupinu dívky a chlapci ve věku od šesti do čtrnácti let, tedy žáci základních škol. Před válkou do Česka ale uteklo také téměř 13 tisíc dětí do dvou let věku.

Navzdory všeobecné mobilizaci, kterou ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil pro muže od 18 do 60 let, zhruba dvanáct procent uprchlíků tvoří muži v produktivním věku. Ministerstvo vnitra však upozorňuje, že v případě uprchlíků nemusí jít vždy o lidi s ukrajinskou státní příslušností, na které se mobilizace vztahuje. A existují i další výjimky.

Ještě méně dorazilo do Česka seniorů starších 65 let, kterých přišlo jen 8,5 tisíce a tvoří tak jen 3,5 procenta příchozích.