Česko má 10 649 800 obyvatel. Počet loni vzrostl i díky rekordnímu zájmu cizinců

Počet obyvatel České republiky loni vzrostl o téměř 40 tisíc na 10 649 800 lidí. Většinu přírůstku způsobila migrace. Do ČR ze zahraničí přišlo rekordních 58 148 lidí, vystěhovalo se jich 19 519. Sňatků bylo nejvíce za 11 let. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V Česku se loni narodilo 114 036 dětí, meziročně o 369 méně. Podíl dětí narozených mimo manželství byl 48,5 procenta, o rok dříve to bylo 49 procent. Je to poprvé od roku 1988, kdy se tento podíl v meziročním srovnání snížil. Počet potratů klesl zhruba o 2400 na 32 600, nejčastěji se týkal žen ve věku 31 let. Zemřelých bylo loni 112 920, o 1477 více než v roce 2017. Zemřelo více mužů než žen. V průběhu prvního roku života zemřelo také 292 dětí. Kojenecká úmrtnost se tak meziročně mírně snížila na 2,6 promile. Sňatek uzavřelo 54 470 párů. Je to nejvíce od roku 2007. "Na sňatky nejbohatší byly měsíce červen a srpen. V každém z nich se konalo více než deset tisíc svatebních obřadů," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Ženichům bylo nejčastěji 29 let, nevěstám 27 let. Nejvíce lidí ubylo v Moravskoslezském kraji Počet rozvodů loni klesl na 24 122. Ve více než 14 tisících případů měli rozvádění manželé nezletilé děti. Čtyři pětiny mužů a žen se rozváděly poprvé. Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,8 roku, rozvedeným ženám 41,9 roku. V Česku v loňském roce přibylo zhruba 13 200 Ukrajinců a 5200 Slováků. S odstupem pak následovali Rumuni a Bulhaři. Nejlidnatějším krajem jsou stále střední Čechy, kde žilo na konci roku 1,369 332 lidí. Středočeský kraj zároveň zaznamenal nejvyšší meziroční přírůstek, a to o 16.537 obyvatel. Úbytek mělo šest krajů. Nejvíce to bylo v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel snížil o 2587 lidí.