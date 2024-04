Nezvyklé i na aprílové počasí. Začátek jara překvapil i meteoroložku, brzy se ochladí

Ačkoliv je teprve začátek dubna, víkendové počasí v Česku připomíná spíše letní měsíce. Na několika místech meteorologové naměřili přes 25 stupňů Celsia, v neděli někde dokonce 30 stupňů. Odborníci tvrdí, že výkyvy počasí jsou v dubnu běžné, letošek je přesto výjimečný. Dubnová vedra by měla skončit ve středu, kdy podle Českého hydrometeorologického ústavu přijdou přeháňky a s nimi i ochlazení.

Za nezvykle teplým začátkem jara stojí proudění jihozápadního vzduchu. Nečekané teplotní výkyvy bývají v dubnu běžné, však se také mezi lidmi často mluví o aprílovém počasí. Klasické letní dny, kdy je více než 25 stupňů, se ale kolem klimatologa Pavla Zahradníčka objevují většinou až kolem 12. května, v nižších polohách už 2. května. Letošní první letní den přišel už v pondělí 1. dubna.

"Většinou se taková teplota v průměru objevuje jednou za dva roky. Teploty kolem 23 až 25 stupňů se vždy v dubnu objeví, ale je to typické pro jeho závěr. Na začátku dubna jsou nejvyšší maxima okolo 20 až 22 stupňů. Za posledních 60 let se nám toto období posunulo o 12 dní dopředu," vysvětluje Zahradníček.

Letošní dubnové počasí se vymyká tím, jak vysoké teploty panují a jak dlouho přetrvávají. To meteoroložku Dagmar Honsovou překvapilo. "Jedna věc je, že během jara na letní teploty občas vystoupáme. Co mě ale udivuje, je to, jak dlouho se drží. Byly v sobotu i v neděli a vypadá, že vydrží i v pondělí a úterý. K tomu jsou vysoké ranní minimální teploty, které by v pondělí a úterý neměly klesat pod deset stupňů," říká Honsová.

Pokles teplot by měl přijít ve středu, kdy má teplota přes den dosáhnout maximálně 15 stupňů. Dalších čtrnáct dní by Česko podobně teplé dny, jako byly o tomto víkendu, zažít nemělo. "Zatím se ve střednědobém výhledu předpokládá ochlazení uprostřed týdne na lehce nadprůměrné teploty. V polovině dubna nás čeká ještě další slabé ochlazení na průměrné či lehce podprůměrné teploty vzduchu," říká Zahradníček.

Velmi teplé dny na začátku jara ale neznamenají, že o to teplejší bude nadcházející léto. "Jednotlivé závislosti a souvislosti v počasí neexistují. I po výrazně nadprůměrné teplotě v zimě a na začátku jara může léto být ledajaké. Spíše se přikláním na sezonní předpovědi počasí, které vydávají americká a evropská centra, jež se snaží postihnout teplotní odchylku od dlouhodobých normálů. A ta nad Evropu dávají v letním období nadprůměrné teploty. Myslím, že stejně jako v loňských letech se nám vlny veder nevyhnou," obává se Honsová.

Nezvykle vysoké teploty nezažívá jen Česko, ale celý svět. A to dlouhodobě. Podle vědců z programu Copernicus se letošní únor stal už devátým měsícem v řadě, který byl nejteplejším v historii měření. Údaje pro březen zatím nezveřejnil.

