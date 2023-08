Po stopách Foglara a hochů od Bobří řeky. V Ledči nad Sázavou vznikla nová stezka

Nová naučná stezka u Ledče nad Sázavou připomíná táboření nejstaršího českého skautského oddílu Pražská Dvojka vedeného spisovatelem Jaroslavem Foglarem, který měl skautskou přezdívku Jestřáb.

Stezka nazvaná S Jestřábem a hochy od Bobří řeky do Sluneční zátoky vede do míst, kde oddíl tábořil v letech 1925 až 1945. Radnice to uvedla na svém webu.

Ledečský místostarosta Michal Simandl (nestraník) řekl, že byla naučná stezka kompletně dokončená tento měsíc. "Víceméně navazuje na muzeum Jaroslava Foglara, které je v Ledči na hradě," uvedl. Stezka vznikla ve spolupráci s malířem a ilustrátorem Milanem Teslevičem, jenž stojí za vznikem Foglarova muzea.

Stezka začíná v místě odbočky z ulice Pod Hájem na Stvořidla, do Sluneční zátoky vede po lesní cestě. Na trase dlouhé 1,4 kilometru je 12 zastavení. U některých jsou kromě informačních panelů dřevěná posezení, na jednom místě si turisté mohou odpočinout v podsadovém stanu. Před zátokou je dřevěný altán s údaji o čtyřech táborech, které se v okolí města uskutečnily za druhé světové války. V té době byly letní stanové tábory zakázané, proto nemohly být přímo ve Sluneční zátoce.

Na stezce je možné plnit úkoly tábornické hry. Výsledky si účastníci mohou zaznamenat i elektronicky, pokud si pomocí QR kódu otevřou elektronický formulář. Vytvoření stezky stálo 711 000 korun, městu tyto náklady plně pokryla získaná dotace.

Jaroslav Foglar (1907 až 1999) ve Sluneční zátoce se svým oddílem tábořil v letech 1925 až 1945, stala se také předlohou pro jeho knihu Hoši od Bobří řeky. Od roku 1997 připomíná spisovatele v zátoce památník. Každoročně se tam koná setkání příznivců Foglarova díla a odkazu. Muzeum Jaroslava Foglara je na ledečském hradě od roku 2017. Lidé tam najdou fotografie z nejrůznějších životních období autora legendárních Rychlých šípů, časopisy, knihy a tábornické potřeby včetně připomenutí skautingu na Ledečsku.

