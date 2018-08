Zákaz konopí porušuje lidská práva a navíc znemožňuje regulaci drogy, tvrdí piráti

Pirátští poslanci navrhují jeho legalizaci. Lidé se na internetu mohou vyjádřit, v jaké míře má být marihuana povolena.

Praha - Piráti připravují návrh na legalizaci konopí. Lidé by podle nich měli mít právo rostliny pěstovat nebo držet malé množství sušeného konopí či konopných výrobků. Po zapracování výsledků veřejného hlasování předloží piráti návrh do sněmovny na konci října.

Podle informací na webu, kde se lidé k pirátskému návrhu legalizace mohou vyjadřovat, představuje prohibice konopí porušování lidských práv. Legalizací poslanci sledují i pomoc starým a dlouhodobě nemocným lidem.

"V České republice je přes 550 tisíc lidí, kteří každý měsíc porušují zákon tím, že manipulují s konopím pro vlastní potřebu," nastínil předkladatel návrhu poslanec Tomáš Vymazal (piráti). "Jedná se o činnost, která není společensky nebezpečná, ale je u nás postavená mimo zákon, což znemožňuje její regulaci," doplnil.

Současnou situaci tak chtějí piráti změnit. Za malé množství, které by podle nich mělo být legalizováno, považují pět pěstovaných rostlin anebo 1250 gramů konopí v sušené podobě. To může být zpracováno například i do mastí nebo olejů. "Vypěstovat konopí je možné jen jednou za rok," odpověděl Vymazal na otázku, zdali lze 1250 gramů sušené marihuany skutečně považovat za malé množství. "Nedá se to srovnat s uživateli alkoholu, co se týče bezpečnostních rizik," dodal.

"Takový návrh může vykopnout veřejnou debatu. Já celou dobu říkám, že nejhorší je absolutně volný trh, a hned potom je prohibice," okomentoval poslanecký návrh bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Dodal, že návrh považuje za střízlivý a poměrně přísný.

Česko je podle Vobořila velmi liberální v přístupu k alkoholu a tabáku, ale vůči marihuaně zaujímá prohibiční politiku. Za přijatelné užívání konopí v určité míře přitom podle údajů šetření agentury CVVM zhruba polovina Čechů. Až 800 tisíc lidí ho podle něj ročně koupí nebo vypěstuje. Mezi mladými lidmi do 34 let u nás marihuanu podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost užívá přes 19 procent. To je skoro o čtyři procentní body více, než je tomu například mezi mladými lidmi v Nizozemsku, kde je konopí legální.

Prodej nebo předávání marihuany a konopných výrobků jiným osobám piráti prozatím legalizovat neplánují. "Jestli ten prodej a úplná legalizace je správná cesta si úplně jistí nejsme, nicméně jsme připraveni o tom diskutovat. Tenhle návrh považujeme za pilotní projekt," vyjádřil se Vymazal. Podotkl, že třeba i bezúplatné předání konopné mastičky jinému člověku je za současné právní úpravy trestné.

Podle pirátů by právo pěstovat a držet marihuanu měli mít všichni bezúhonní lidé s trvalým pobytem na území České republiky. Vymazal tak nepředpokládá, že by Česku hrozily krátkodobé výlety zahraničních turistů za účelem rekreačního užívání konopí.

Do veřejné konzultace o konečné podobě pirátského návrhu se lidé mohou vyjádřit do 15. října. "Nám velice záleží na tom najít ten pravý konsenzus. My si můžeme myslet, že je to nějak správně, ale tohle jsou data o tom, jestli společnost opravdu chce tu regulaci tak, jak my jsme ji nastavili," uzavřel Vymazal.