Piráti do sněmovních voleb půjdou samostatně, koalici se STAN už opakovat nebudou

Piráti budou v příštích sněmovních volbách, které se uskuteční za dva roky, kandidovat samostatně. Nezopakují tak koalici se Starosty a nezávislými (STAN), kterou utvořili pro minulé volby. Odděleně budou Piráti a STAN kandidovat i v příštím roce ve volbách do Evropského parlamentu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš o koalici se Starosty hovořil v rozhovoru pro Novinky.cz. v pořadu PoliTalk. Koalice podle něj je projektem na jedno volební období.

"Já si myslím, že spolu dovládneme v této vládě. Nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli. (…) Ostatně volební koalice se dělá na to volební období, není to nějaký trvalý projekt," uvedl Bartoš.

Koalice se STAN podle něj před sněmovními volbami v roce 2021 vznikla z obavy, aby příští vládu nesestavilo hnutí ANO s podporou SPD. "A myslím si, že za to Piráti zaplatili poměrně velkou daň," dodal.

Koalice PirSTAN skončila v minulých sněmovních volbách třetí za vítěznou koalici Spolu a hnutím ANO. Dohromady PirSTAN získala 37 mandátů. Z toho Piráti ale mají jen čtyři poslance, a to kvůli tomu, že voliči na společných kandidátkách upřednostňovali kandidáty STAN.