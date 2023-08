Parní vlaky či Žabotlam. České dráhy otevřou veřejnosti vršovické depo

Pražský den železnice se uskuteční v sobotu 9. září. České dráhy od 9:30 do 17:00 otevřou veřejnosti vršovické depo, kde si návštěvníci budou moct prohlédnout zázemí a nové vlakové jednotky, projet se parním vlakem či historickými tramvajemi a autobusy. Pražský den železnice organizují spolu s Pražskou integrovanou dopravou, hlavním městem Prahou, Správou železnic a dalšími partnery.

"Vypravíme celkem čtyři parní vlaky. Historická souprava v čele s parní lokomotivou 434.2186 Čtyřkolák pojede po okružní trase z Vršovic přes Smíchov do Radotína a přes Branický most zpět do Vršovic," řekl ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah Jakub Goliáš.

"Chybět nebudou ani zvláštní jízdy dnes již historickou elektrickou pantografovou jednotkou řady 451 lidově zvanou 'Žabotlam', která se tento den celkem sedmkrát vydá na polookružní trasu z Vršovic přes Eden, Zahradní Město, Libeň, Holešovice, hlavní nádraží a zpět do Vršovic," dodal.

Okružní jízda parní lokomotivou bude stát 180 korun, snížené jízdné pro děti od šesti do 18 let a držitele průkazů ZTP a jejich průvodce bude 90 korun. Děti do šesti let cestují zdarma bez místa k sezení. Polookružní jízda a jízda historickými tramvajemi a autobusy jsou zdarma.

Návštěvníci se budou moct svézt také historickými vozidly městské hromadné dopravy. V provozu budou kloubové autobusy Ikarus 280, autobusy Karosa ŠD11 a Karosa B732 a také historická tramvajová souprava.

České dráhy nabídnou také prohlídky nových vlakových jednotek RegioFox a RegioPanter. "Železnice v Praze a středních Čechách prochází v posledních letech výraznými proměnami, a proto návštěvníkům během soboty ukážeme i aktuální železniční novinky," řekl Goliáš.

Mimo prohlídku depa a opraven vozidel bude na Pražském dnu železnice také k vidění práce nehodového vlaku, lokomotivy na točně či historická hasičská technika Správy železnic. K vyzkoušení bude také šlapací drezína. Akci doprovodí hudební program a výstava železničních obrazů.