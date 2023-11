Dělejte užitečné věci a nenechte se znechutit, radil školákům šéf Člověka v tísni

Sotva se šéf Člověka v tísni Šimon Pánek vrátil z Etiopie, kde jeho dobročinná organizace pomáhá, zamířil mezi žáky zapojené do projektu Světová škola. Ten vede děti k tomu, co přivedlo Pánka třeba právě do Etiopie. Tedy zájem o dění ve světě. "Je úžasné, že něco děláte a nenecháváte se znechutit atmosférou v Česku," řekl školákům.

3:28 Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek vysvětloval školákům, že má smysl se o něco užitečného snažit. | Video: Radek Bartoníček

Je jich osm, jsou z různých míst Česka a liší se svým zaměřením, ale jedno je spojuje. Od humanitární organizace Člověk v tísni získali Cenu inspirace Světové školy, což je ocenění pro nejaktivnější školy, které vedou žáky k zájmu o světové dění, globální témata a vývoj v rozvojových zemích. Takových škol je v Česku už 125 a další přibývají. Program funguje už patnáct let a společně ho vedou obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, ARPOK a Adra. Když se žáci a učitelé z oceněných škol nyní sešli v Senátu, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek na ně naléhal, aby nerezignovali na veřejné dění. "My tady v Česku máme občas pocit, že nic nezmůžeme, že to nemá cenu, že svět je strašně velký. Jsme sice malá země, ale chytrá, kreativní a plná schopných lidí. A vy jste jedni z nich," prohlásil Pánek. Žáci a pedagogové ze škol, které převzaly v Senátu od Člověka v tísni Cenu inspirace Světové školy. | Foto: Člověk v tísni Zároveň je vybízel, aby se pustili do užitečných skutků a nečekali na pozdější dobu. "Je skvělé začít, když člověk nemá starosti, hypotéku a není rodič. Až se dostanete do věku starších, život na vás navalí spoustu obtíží a potom už se těžko do něčeho zapojíte, zaplujete do stereotypního života," podotkl a děkoval, že přítomní ocenění jsou aktivní. "Je úžasné, že jste se nenechali znechutit, protože v Česku pořád ještě je, i když méně než dřív, směs alibismu, lenosti a odevzdanosti." Upozornil, že mnohé užitečné skutky jsou věcí dlouhodobé práce a jako příklad uvedl pomoc Člověka v tísni v Etiopii. "Začínali jsme tam před dvaceti lety s jednou školou, kterou jsme stavěli na koleně. Dnes je těchto škol 30 a prošlo jimi 125 tisíc dětí a studentů. Pitnou vodu jsme zajistili pro více než 200 tisíc lidí, kteří ji dříve nosili v kanystrech nebo vozili na oslech z řeky. Věci, které mají smysl a něco mění, trvají," podotkl Pánek. Školy oceněné v roce 2023 Dětská skupina Školka v lese, Prostor Plus

Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín,

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola Prostějov, E. Valenty 52

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh

Gymnázium Olomouc-Hejčín

Gymnázium Kojetín Zdroj: www.svetovaskola.cz

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!