Na zavražděného tatínka lidé zapomněli, litovala dcera. Pak zažila velké překvapení

Jarmila Hermanová byla ve svých 94 letech přesvědčena, že lidé už zapomněli na jejího tatínka, kterého nacisté zavraždili na úplném konci války - 5. května 1945. Jednou se dokonce stalo, že lidé obratem ukradli kytice, které přinesla k jeho pomníku. O to větší překvapení zažila, když ji příbuzní přivezli k pomníku tento týden. Na místě ji čekal zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa s přáteli.

Kdo vjíždí do Sulic-Želivce, ležícího pár kilometrů za Prahou, ten se musí především věnovat řízení. Jedno auto za druhým tady z kopce vjíždí do vesnice a vybírá zatáčku, u které stojí pomník věnovaný čtyřem mužům. Všichni zemřeli na konci války.

Jedním z nich je František Šimek, pošťák, kterého nacisté po krutém mučení zavraždili 5. května 1945. V té době bylo jeho dceři Jarmile čtrnáct let. Rok co rok chodí v den výročí smrti svého tatínka k pomníku, aby tu položila kytici. Když ji vezl jeden z jejích příbuzných k pomníku letos, ani v nejmenším netušila, co ji čeká.

"Když jsme ji v minulosti nahrávali, mluvila o tom, jak je jí líto, že se zapomíná na lidi, jako byl její tatínek. A že když k pomníku položí 40 tulipánů, tak je někdo druhý den ukradne," řekl Aktuálně.cz zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa ještě před jejím příjezdem. A v ruce držel kytici tulipánů. "Chceme jí ukázat, že na jejího tatínka nezapomeneme a nesmírně si jeho hrdinství vážíme," dodal.

O chvíli později už překvapená Jarmila Hermanová vystupovala pomocí dvou holí z auta a pozorovala skupinu přibližně dvaceti lidí. "Ježišmarja, tady je lidí. Já se zblázním," kroutila nevěřícně hlavou.

Mikuláš Kroupa jí vysvětlil, že poslouchal její vyprávění, které natočil před několika lety spolupracovník organizace Robin Kvapil. "Vaše vyprávění mě natolik zasáhlo, že jsme vám chtěli udělat radost, abyste věděla, že na vašeho tatínka se nezapomíná. Je to velký hrdina," pokračoval Kroupa.

Ze svého překvapení se ale postupně dostávala, všem děkovala za účast a nakonec i vyprávěla příběh svého tatínka. "Vidím jako dnes, jak se obouvá na židličce a odchází," vzpomínala. Otec vyrazil na konci války s dalšími čtrnácti muži na nedaleký statek, kde se usídlila posádka SS. Podařilo se jim je odzbrojit a zbraně získat. Zároveň vytvořili hlídky a posílali dalším povstalcům v Praze informace o tom, kolik nacistů míří přes vesnici na metropoli.

Jenže Františka Šimka udal na velitelství SS místní četnický strážmistr. Němci si na Františka počkali a zatkli ho. Jak dokazuje jedno z dobových svědectví, vojáci ho několik hodin krutými metodami vyslýchali a chtěli, aby řekl jména mužů, s kterými odzbrojili německou posádku. "Neznám je," odpovídal a nikoho neprozradil.

Následně jej osmičlenná popravčí četa SS vyvlekla na louku u Štiřínského rybníka a zastřelila ho. Velitel čety nakonec k zastřelenému přišel a prostřelil mu hlavu. "To je ta louka," ukázala paní Jarmila na místo vzdálené několik kroků. "Nikdy nezapomenu na to, jak tam tatínek ležel mrtvý," pronesla.

Příběh Františka Šimka a dalších hrdinů protinacistického odboje připomene v příštích dnech ve vysílání také Český rozhlas. Příběhy dalších hrdinů je možné také číst na webu Paměti národa. Mimochodem i další tři muži ze zmiňovaného pomníku - František Hluchý, Bohumil Doležal a Bohuslav Hubka - patřili k protinacistickému odboji.

Video: Na vašeho tatínka se nezapomíná. Byl to hrdina, slyšela Jarmila Hermanová od Paměti národa