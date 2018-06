Důchody budou opravdu nízké. Budou stačit jen na přežití

Demografické mlýny melou pomalu, ale jistě. Zatímco platy budou růst, důchody se budou pouze udržovat na dnešní úrovni. Za 30 let bude situace nejhorší.

Dnešní důchodci berou v průměru necelých 12 tisíc korun. To skutečně není mnoho. Pro tyto lidi je tato situace obzvlášť krutá, protože jim stát minimálně půlku jejich života tvrdil, že je státní důchod zajistí, a oni proto neměli důvod si odkládat své úspory bokem. Kvůli tomu tak většina dnešních důchodců musí vyžít právě jen z této státní almužny.

Pro dnešní třicátníky je ale situace úplně jiná. Ne že by vyhlídky měli nějak valné, stát ale už nějakou dobu motivuje mladé lidi k tomu, aby si peníze ukládali bokem do různých produktů finančního trhu (např. podílových fondů) skrze daňové úlevy nebo statní příspěvky. Navíc má tato generace celkem jasné informace o tom, že stát se o ně v budoucnosti úplně postarat nemůže a že svou životní úroveň si udrží jen v případě, že si budou spořit na penzi.

O co jde? Především o to, že výše důchodů se nejčastěji určuje podle výše inflace nebo takzvaného spotřebního koše. To znamená, že když budou růst ceny zboží, tak dostanou důchodci přidáno, ale když bude dlouhé období bez zvýšené inflace, jako tomu bylo v minulých letech, důchodcům se nepřidá. V žádném případě pak nelze počítat s tím, že by důchody rostly tak jako platy. Nyní je dokonce situace tak extrémní, že platy rostou čtyřikrát rychleji než důchody, protože je nedostatek lidí na trhu práce.

Tento trend nelze do budoucna vůbec opomíjet, protože důchody prostě a jednoduše porostou pomaleji než platy. Důvodů je hned několik, tím hlavním ale je, že by to zruinovalo státní kasu. Ekonomicky aktivních lidí totiž bude v budoucnosti ubývat, zatímco počet důchodců poroste. Z demografického pohledu bude situace vůbec nejhorší kolem let 2050-2060, což se tedy týká generace dnešních třicátníků.

V těchto letech bude v důchodu skoro třetina populace, a vězte, že do té doby budou muset růst platy více než důchody, protože jinak by ani nebylo možné tento poměr financovat.

Proto by zejména dnešní třicátníci měli být na pozoru a snažit se už teď odkládat stranou peníze na stáří. Čas v tomto ohledu hraje nesmírně důležitou roli, a proto ti, kdo začnou včas, budou mít opravdu pěkný důchod. Ty, kteří se na to vykašlou, zřejmě čeká boj o přežití.