Ostravský podnikatel Světlík byl obviněn z krácení daně. Považuje to za absurdní

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila ostravského podnikatele Jana Světlíka z krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Uvedla to v úterý Česká televize. Světlík v reakci napsal, že obvinění je zcela absurdní.

Světlík podle televize v letech 2008 až 2013 jako předseda představenstva společnosti Vítkovice Heavy Machinery zkrátil daň o desítky milionů korun, když umožnil vyvedení peněz na účet švýcarské firmy.

Policie na případu pracovala několik let, spolu se Světlíkem stíhá dva muže českého původu, kteří v minulosti působili jako manažeři švýcarské firmy, uvedla Česká televize. Peníze do Švýcarska podle televize směřovaly za fiktivní služby, švýcarská společnost je účtovala za zprostředkování prodeje výrobků Vítkovic, ale tuto činnost podle policie nedělala. Česká firma si tak snižovala daňový základ.

"Obvinění je zcela absurdní. Nejprve jsem byl opakovaně a dlouhodobě atakován menšinovými akcionáři, že jsme ve Vítkovicích údajně poskytli nevýhodnou půjčku Towitu. Když byla splacena, přichází obvinění, že mělo dojít k daňovému úniku. To, že se nepotvrdila nevýhodnost transakce, zřejmě někomu vadí. Je to konstrukce, která u soudu nemůže obstát," sdělil Světlík.

Pětašedesátiletý Světlík je známý především jako majitel někdejší strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group. Po roce 2015 se některé firmy ze skupiny dostaly do problémů, holding prodělal zásadní proměnu a některé společnosti získali noví investoři. Ve skupině zůstalo jen několik nevýrobních firem, transformovala se v developera či správce nemovitostí.

Dlouhodobě výdělečnou lahvárenskou část Světlík vyčlenil do samostatného Cylinders Holdingu, který produkuje vysokotlaké ocelové láhve a jejich aplikace, disponuje také speciální technologií na výrobu tlakových nádrží pro vodík a technické plyny.

Vítkovice Heavy Machinery byly producentem ocelí a výrobků z nich, byly dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební či lodní průmysl. V roce 2020 skončily v úpadku.

Během reorganizace firmu převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, firma se ale znovu dostala do insolvence a následně do konkurzu. Ve veřejné dražbě pak VHM získala společnost Skatlop. Výroba tam skončila, a co se dalo zpeněžit, firma prodala.