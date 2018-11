Ostravská univerzita přijímala mediky bez zkoušek, tvrdí deník. Rektor slíbil šetření

Ostravská univerzita přijímala na Lékařskou fakultu uchazeče, kteří neprošli přijímacím řízením. Podle Lidových novin se na medicínu měli dostávat přes protekci. Rektor Jan Lata již kvůli kauze oznámil, že prozatím nejmenuje staronového děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka. Celou událost chce nechat prošetřit.

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se podle Lidových novin manipuluje s výsledky přijímacích řízení již od roku 2010, kdy vznikla. Během osmi let bylo podle deníku přijato třicet pět uchazečů, kteří u přijímaček neuspěli nebo jimi vůbec neprošli. Lidové noviny zmiňují případ uchazeče, který u zkoušek z biologie, chemie a fyziky získal jen čtyřicet tři bodů, přičemž ke složení zkoušky je potřeba alespoň čtyřicet šest. Přesto nastoupil do prvního ročníku.

Rektor univerzity Jan Lata tvrdí, že o manipulaci s výsledky neměl tušení. "Dozvěděl jsem se to z novin. Hned jsme to začali prošetřovat. Vyzval jsem Lékařskou fakultu, aby mi podala vysvětlení. Pokud se to prokáže, vyvodíme z toho důsledky," reagoval Lata na dotaz Aktuálně.cz a dodal, že prozatím odloží opětovné jmenování děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka, kterého nedávno vybral akademický senát.

"Jsem lékař a lékaři dělají krok po kroku. Musím si zjistit, jak to bylo, a vyslechnout si všechna zdůvodnění. Do té doby nechci spekulovat," uvedl dále Lata s tím, že pokud by se informace novin prokázaly, nese podle něj vinu právě děkan fakulty. "Pokud se pochybení prokáže, budu zvažovat, co dál. Je ale pravda, že pokud se u nás takové věci děly, bylo to během působení celkem tří děkanů, ne pouze za pana Martínka," uvedl Lata.

Lékařská fakulta nařčení z manipulace s výsledky přijímacích řízení kategoricky odmítá. "Článek obsahuje nejen zavádějící, ale věcně nesouvisející informace a jeho jediným cílem, včetně nadpisu, je poškodit dobrou pověst a jméno Lékařské fakulty i Ostravské univerzity," brání se vedení fakulty.

A zároveň napadá objektivitu autora článku, s nímž se již kvůli jinému textu soudí. "O tom, že jde jen o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení fakultní nemocnice, svědčí fakt, že i sám redaktor Lidových novin uvedl při komunikaci s lékařskou fakultou před tvorbou vlastního článku, že má ‚své zdroje‘ a že ‚dostal za úkol‘ se tomuto tématu věnovat," tvrdí vedení fakulty.

Redaktor Lidových novin na žádost o vyjádření redakce Aktuálně.cz nereagoval.