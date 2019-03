Co studuješ? Ještě nevím. Rektor navrhuje výraznou změnu studia na vysoké škole

Každý třetí student ukončí své studium v prvním ročníku na vysoké škole. Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek proto navrhuje změnit vysokoškolský zákon tak, aby si studenti mohli zvolit své zaměření až po úspěšném absolvování prvního ročníku. K nápadu ho inspirovaly nejen univerzity v západních zemích, ale také systém za první republiky.

"Za první republiky se studenti na filozofickou fakultu nepřijímali na obor, ale na fakultu. Student se v průběhu studia rozhodl, že pokud bude chtít ukončit studium například státní pedagogickou zkouškou se specializací přírodopis-zeměpis, tak si podle toho zvolí některé přednášky a semináře," vysvětluje Bek.

Podobně podle něj funguje i většina západních univerzit. Studenti si až po prvním roce studia volí zaměření podle svých zájmů.

Současná podoba vysokoškolského zákona však toto neumožňuje. Vysoké školy musí přijmout studenta do konkrétního studijního programu. Většina středoškoláků si však volbou svého budoucího povolání není jistá. I proto v prvním ročníku opustí bakalářské studium až 35 procent studentů, v navazujícím magisterském pak pouze 15.

Vysokoškoláci v ČR mezi lety 2010- 2017 Neúspěšní Úspěšní Bc. 35 % 61 %* Mgr. 24 % 68 %* Navazující Mgr. 15 % 84 %*

*Zbývající skupinu do 100 % tvoří ti, kteří sice nesplnili podmínky, ale studium si prodloužili a zkouší ještě zkoušky dodělat.

Návrat k prvorepublikovému systému by podle Beka počet odpadlíků výrazně snížil. "Podle mě je to klíčová změna, která by vedla k tomu, že bude tento problém částečně vyřešen," míní rektor. S novelou vysokoškolského zákona by podle něj mělo přijít ministerstvo školství, nikoli třeba skupina poslanců či senátorů. "Jedná se o významný zásah do současného systému," vysvětluje Bek.

Nejvíce odpadlíků je z technických oborů

"Úmrtnost" studentů se liší dle univerzity, fakulty i studijního programu. Až 50 procent studentů opustí v průběhu prvního roku technicky zaměřené školy. Naopak lékařské a právnické fakulty jich dokončí nejvíce. "Jsou to studijní programy, které si zpravidla mohou studenty vybírat, a chodí na ně lidé s jasnou profesní představou," vysvětluje Bek.

Míra neúspěšnosti studentů 1. ročníků podle vysokých škol Vysoká škola Bc. Nenavazující Mgr. Navazující Mgr. Masarykova univerzita 39 % 17 % 20 % Univerzita Karlova 34 % 20 % 16 % Univerzita Palackého v Olomouci 36 % 19 % 13 % Ostravská univerzita 36 % 18 % 18 % České vysoké učení technické 44 % - 13 % Vysoké učení technické 39 % - 18 % VŠB - Technická univerzita Ostrava 50 % - 24 %

Masarykova univerzita pořídila psychology

Například z Masarykovy univerzity odejde více než jedna třetina studentů prvního ročníku bakalářského studia. Proto se univerzita rozhodla přijmout řadu opatření.

Na webových stránkách rozšířila univerzita popis studijních programů. Uchazeči by pak měli získat lepší představu o tom, co je v průběhu studia čeká. Také mohou přes portál přímo kontaktovat garanta oboru nebo vyučující, kteří jim poradí s výběrem studijního programu. "Snažíme se, aby studenti minimalizovali špatnou volbu," vysvětlila prorektorka univerzity Markéta Pitrová.

Pro studenty, kteří přestanou zvládat studium, zde funguje poradenské centrum. To nabízí odborné konzultace o studiu, ale také pomoc psychologa. Univerzita se také snaží zvýšit povědomí studentů o tom, na koho a kdy se v případě problémů obrátit. Nabízí také přehled nejčastějších otázek, které studenty trápí. "Základ je, aby student reagoval včas," míní Pitrová.

Univerzita se snaží zapojit do procesu i samotné vyučující. Těm poskytuje získaná data z průzkumů mezi studenty a katalog opatření, která mohou vyučujícímu pomoci se změnami ve výuce a zatraktivnit ji studentům.

Systém opatření pak Masarykova univerzita doplnila o komunikační kampaň "Jedno ucho", jejímž cílem je ukázat studentům, že je univerzita připravená naslouchat jejich problémům a ochotná jim nabídnout pomocnou ruku. V březnu startuje další kampaň se sérií videí nazvaná "Dostuduj, má to smysl", ve kterých úspěšní absolventi popisují vlastní potíže při studiu a to, jak se s nimi vyrovnávali.

VIDEO: Série videí ke kampani Masarykovy univerzity "Dostuduj, má to smysl".