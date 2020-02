Opozice váhá ve volbě ombudsmana. Křečka nepodpoříme, říkají TOP 09, STAN a lidovci

Poslanecké kluby KDU-ČSL, TOP 09 či STAN nepodpoří někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka ve volbě ombudsmana. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka má z komunikace s kolegy pocit, že nebude zvolen nikdo. Komunisté se rozhodnou až těsně před volbou během zasedání středečního klubu. Středeční volba ombudsmana bude jedním z nejsledovanějších bodů schůze.

Křečka, který loni pozici zástupce veřejné ochránkyně práv ve dvou sněmovních volbách neobhájil, navrhl na ombudsmana prezident Miloš Zeman. Senát nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Původně Zeman navrhl poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Návrh stáhl potom, co vyšlo najevo, že za bývalého režimu spolupracovala na jednom z odborných článků s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským.

Křeček jako Válková

Křeček je pro Starosty a nezávislé podobnou katastrofou jako Válková, řekl první místopředseda a šéf poslanců STAN Jan Farský. Vyjádřil se podle něj několikrát proti tomu, co je samou podstatou úřadu, a proto pro hnutí není volitelným kandidátem. Poslanci STAN tak podpoří Schorma či Matyse. "Budeme mít na jednání klubu ještě velkou rozpravu, ke komu se přikloníme. Byť je to tajná volba a je to na každém, tak myslím, že k nějaké shodě dospějeme," uvedl Farský.

Také podle lidoveckého předsedy nikdo z poslanců KDU-ČSL nemá ambici podpořit Křečka, v případě zbylých dvou kandidátů bude podpora zhruba půl na půl. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zopakovala, že nejkvalifikovanějším a nejdůvěryhodnějším kandidátem je Schorm a její strana jej tak podpoří.

Poslaneckému klubu vládní sociální demokracie se v úterý všichni kandidáti představí a řeknou mu své vize. "Sám jsem zvědavý, jak volba dopadne. Na základě komunikace s kolegy mám pocit, že nebude zvolen nikdo, ale uvidíme zítra," uvedl Chvojka.

Schorm: Že se Romové starají jen o dávky, je klišé. Pomáhejme těm, kteří o to stojí