Opilou řidičku, která smetla policejní auto, poslal soud na 13 let do vězení

Řidičce Jitce Rudovičové, která opilá smetla na pražské magistrále policejní auto, přičemž jednoho z policistů usmrtila a dva další zranila, uložil soud 13 let vězení. Zároveň jí na maximální možnou dobu - tedy na deset let - zakázal řídit motorová vozidla. Středeční verdikt, který ženu uznal vinnou z obecného ohrožení, není pravomocný.

"Byla zkušenou řidičkou. Byla si velmi dobře vědoma toho, co dělá, když sedala do vozidla. To, že za volant se nesmí sednout po požití alkoholu, ví každé malé dítě," řekla na adresu jedenačtyřicetileté Rudovičové předsedkyně senátu pražského městského soudu Vlasta Langhamerová.

"Neprojevila jednoznačnou a jasnou sebereflexi svého jednání a následků, které svým chováním způsobila. Nikdy tu nezaznělo upřímně, z hloubi duše paní obžalované, že si je vědoma toho, jak moc zasáhla do života tří lidí a naprosto nenávratně i do života jejich rodin," zdůraznila soudkyně.

Rudovičová sedla večer 5. července 2020 za volant svého mercedesu poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě vjela na chodník a narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů.

Poté vyjela na ulici 5. května a v rychlosti 190 až 241 kilometrů za hodinu ohrozila celkem 18 lidí ve 12 autech. Kličkovala, bezdůvodně zpomalovala a zrychlovala, většinu času se pohybovala ve dvou pruzích současně a projížděla těsně kolem ostatních vozů, včetně auta se třemi dětmi.

Nakonec Rudovičová zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se vraceli z hlavního města domů. Podle verdiktu jela v okamžiku střetu rychlostí 199 kilometrů v hodině, a to v úseku, kde byla povolená rychlost 80 kilometrů v hodině.

Při srážce zemřel jednatřicetiletý policista, jenž seděl na zadním sedadle. Další dva členové posádky - muž a žena - skončili v nemocnici. Řidič vozu následně prodělal opakovanou operaci roztříštěné kyčle, stále má bolesti, chodí o berlích a přišel o práci. Policistku ze sedadla spolujezdce po nehodě dodnes trápí psychické potíže.

"Policejní vozidlo jelo naprosto předpisově. Nemělo absolutně žádnou šanci udělat cokoliv jinak, aby té situaci mohlo zabránit," řekla soudkyně. Spekulace obhajoby, že policista na zadním sedadle ležel nebo nebyl připoutaný, označila za naprostý nesmysl.

Matka dvou nezletilých dětí Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu. U soudu uvedla, že většinu dění si nepamatuje.

Popsala, že v den nehody pila na koupališti víno a vodku, protože její manžel flirtoval s jinou ženou. Muž ji podle její výpovědi při následném konfliktu uhodil, proto se po návratu domů převlékla a odjela.

Policista, který při nehodě zemřel, měl krátce před svatbou. In memoriam byl povýšen do hodnosti praporčíka. Rodina zemřelého a jeho zranění kolegové po Rudovičové požadují celkem zhruba tři miliony korun jako odškodné. Žena jim už část peněz uhradila, zaplatila také pohledávky pojišťoven. Další část odškodného nyní žadatelům přiznal soud.

Státní zastupitelství původně Rudovičovou obžalovalo z usmrcení z nedbalosti, z nedbalostního těžkého ublížení na zdraví a z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což by jí hrozilo maximálně osmileté vězení.

Obvodní soud ale dospěl na základě znaleckého posudku k závěru, že by ženino počínání mohlo být kvalifikováno přísněji - jako obecné ohrožení se sazbou osm až 15 let. Proto kauzu převzal městský soud.

Státní zástupce u něj pro řidičku navrhoval trest při spodní hranici sazby a osmiletý zákaz řízení. Soudkyně ale řekla, že takový trest by byl vzhledem k dopadům činu nepřiměřeně mírný. Za jedinou polehčující okolnost označila dosavadní čistý trestní rejstřík Rudovičové.